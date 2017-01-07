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Шварценеггер ответил на оскорбления Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7861/17_main.1483745997.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/17_tn.1483745997.jpg Скандалы Причиной ссоры Арнольда Шварценеггера и Дональда Трампа стало шоу "Кандидат" 

Шварценеггер ответил на оскорбления Трампа

Сегодня, 01:53

Причиной ссоры Арнольда Шварценеггера и Дональда Трампа стало шоу "Кандидат" 

Арнольд Шварценеггер. Фото: instagram.com/schwarzenegger
Арнольд Шварценеггер. Фото: instagram.com/schwarzenegger

Шоу "Кандидат" (оригинальное название The Celebrity Apprentice), которое транслируется телеканалом NBC стало причиной ссоры Арнольда Шварценеггера и Дональда Трампа.

Напомним, что Дональд Трамп был ведущим телевизионного шоу "Кандидат" с 2005 по 2015 год. После выхода последнего сезона телеканал разорвал контракт со скандальным миллиардером за его высказывания в Twitter в адрес жителей Мексики – заявив DailyMail.

Теперь Дональд Трамп не может работать ведущим, ведь многим зрителям будет непонятно, почему новоизбранный президент США еще и ведет телевизионное шоу. Однако, телеканал предложил Дональду Трампу стать продюсером "Кандидата". Сейчас подробности будущей работы Трампа в телевизионном проекте не разглашаются.

В последнем сезоне телевизионного шоу зрители увидели нового ведущего, которым стал губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Собственно, ссора новоизбранного президента и губернатора Калифорнии возникла из-за самого Дональда Трампа. Скандальный политик заявил, что с новым ведущим рейтинги телевизионного шоу значительно упали, о чем он не преминул заявить в своем Twitter.

"Опубликовано рейтинги, и Шварценеггер фактически по горло в грязи. Можно сказать, что он уничтожен, если сравнивать его рейтинги с показателями машины для поднятия рейтингов, Дональдом Трампом! Шварценеггеру не помогло и то, что он звезда кино. И еще сравнивают его первый сезон с моим последним, а если бы сравнили рейтинги с первым сезоном? Но какая разница, ведь он поддерживал на выборах Хиллари Клинтон", – заявил Трамп в своем Twitter.

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Шварценеггер отреагировал на этот провокационный "твит" довольно сдержанно и вежливо – "Пусть вам максимально везет. Я надеюсь, что вы будете работать для ВСЕХ американцев так же агрессивно, как и для своих рейтингов", – ответил Шварценеггер.

А для закрепления эффекта, Железный Арни прислал Трампу видео, в котором цитировал речь 16-го президента США Авраама Линкольна, который призвал американцев не враждовать.

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А свой ответ Шварценеггер дополнил еще одним "твитом", в котором заявил, что "Нет ничего важнее работы людей".

Пока неизвестно, будет ли Трамп продюсером телевизионного шоу, в котором сам и был ведущим, но некоторые сенаторы напомнили Трампу, что он может повторить судьбу бывшего президента Никсона.
Шварценеггер, трамп, дональд трамп

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