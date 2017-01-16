Скандальный "Шерлок": кто слил в сеть последнюю серию четвертого сезона

Би-би-си начал собственное расследование случившегося, чтобы выяснить, могла ли утечка быть преднамеренной

В сеть досрочно утекла последняя серия четвертого сезона "Шерлока", сообщает DTF.

По данным сайта, файл с серией попал в сеть в официальном дубляже Первого канала. Отмечается, что именно на этом телеканале должна была состояться мировая премьера эпизода.

"Утечка могла состояться из онлайн-сервиса Первого канала, где серии появляются сразу после выхода в эфир", — сообщает портал.

Ранее сообщалось, что премьера третьего эпизода четвертого сезона была запланирована в ночь на 16 января.

Позже Первый канал объяснил утечку серии "Шерлока" хакерской атакой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Отмечается, что Первый канал начал целое расследование по поводу утечки информации. При этом собеседник агентства отметил, что Первый канал сотрудничает с Би-би-си и пытается выяснить, как серия попала в сеть. Точной информацией в пресс-службе пообещали поделиться после окончания расследования.

Позже агентство RNS со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщило, что 16 января Первый канал через суд потребовал заблокировать попавший в сеть финальный эпизод. Ответчиком выступил провайдер хостинга 3NT Solution LLP. О каких именно сайтах идет речь, в пресс-службе не сообщили.

Тем временем Би-би-си начал собственное расследование случившегося, чтобы выяснить, могла ли утечка быть преднамеренной. Источник внутри компании рассказал The Telegraph, что такой инцидент не может быть совпадением, потому что их защита является "золотым стандартом". По данным издания, в Би-би-си модернизировали свою систему после того, как в 2014 году в интернет попал недоделанный эпизод сериала "Доктор Кто".

В то же время создатели "Шерлока" намекнули на пятый сезон сериала.