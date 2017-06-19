Алан Бадоев прокомментировал откровенный клип Ани Лорак

Сегодня, 13:28

"Ани бесстрашно воплотила монолог боли и откровенности", – сказал режиссер


Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Спустя всего один день после премьеры клип Ани Лорак на песню "Ты еще любишь" набрал миллион просмотров и попал в тренды Youtube Украина.

"Всего за день после премьеры 1 000 000 просмотров на моем канале в #youtube. Спасибо! Я очень ценю вашу поддержку!" – благодарит своих поклонников Ани Лорак.

Раскрывая тайны сюжета, свое творение клипмейкер Алан Бадоев комментирует так: "Я очень благодарен Ани Лорак за возможность воплотить эту идею. Песня тронула меня и достала ту эмоцию, которая не всегда на виду. Ани бесстрашно воплотила монолог боли и откровенности. В этом клипе художник задумала четкую простую конструкцию, как будто каркас небоскреба. А оператор сумела в каждой сцене, с помощью света и ракурса, достичь метаморфозы этой конструкции. Сначала это каркас небоскреба, затем клетка, а в конце, с помощью теней на полу, появляется ощущение костела и финальная сцена становится сценой исповеди. Горжусь талантливыми и тонкими людьми, которые вдохновляют меня каждый день".

Напомним,  клип на песню "Ты еще любишь" – уже пятая видеоработа Ани Лорак, созданная в сотрудничестве с командой клипмейкера Алана Бадоева.

Образы для Ани были придуманы стилистом Анной Осмехиной. Лорак превратилась в роковую красотку: ярко-красные губы, красные ботфорты, прозрачное платье, короткий пиджак, черный лаковый плащ. Чересчур смелые образы и откровенные сцены раскрыли певицу с разных сторон.

В сюжете клипа заложена танцевальная история, требующая четких, отточенных до миллиметра движений. Для достижения таких результатов певица месяц посещала уроки хореографии с Freedom-Ballet, который стал неотъемлемой частью клипа.
фото, видео, клип, миллион, образы, ани лорак, Алан Бадоев, пиджак

Вы сейчас просматриваете новость "Алан Бадоев прокомментировал откровенный клип Ани Лорак". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Рианна в прозрачном топе снялась в новом клипе DJ Khaled

Вчера, 08:14

Певица появилась в образе чувственной латинской женщины

Звезды

Александра Кучеренко в клипе Lucky4

"Мисс Украина" Александра Кучеренко снялась в клипе бойз-бенда Lucky4

15 Июня, 18:30

Александра Кучеренко устроила магнетическое дефиле в купальнике

Звезды

Юлия Думанская представила клип на украиноязычную песню Потапа

15 Июня, 14:30

В новой видеоработе артистка предстает в образе нежной невесты

Звезды

Селена Гомес в новом клипе

Селена Гомес сыграла четыре разных образа в новом клипе

15 Июня, 12:30

Видеоклип на композицию "Bad Liar" стал вторым за 2017 год – в феврале Гомес презентовала песню "It Ain’t Me""

Звезды

Ани Лорак. Фото: Instagram

Мини с прозрачным декольте и непривычная прическа: Ани Лорак удивила новым образом

15 Июня, 10:01

Певица анонсировала выход своего нового клипа на композицию "Ты еще любишь"

Мир

На месте происшествия. Кадр из видео

Видеошок: в США полиция приняла съемки клипа за угон авто и открыла огонь

15 Июня, 05:27

Музыканты разыгрывали сцену, в которой Jeep Wrangler преграждает дорогу суперкару

Люди

Иностранцы массово едут снимать клипы в киевских трущобах

14 Июня, 19:16

Видео, снятые в украинской столице, получают престижные награды за рубежом

Звезды

Ани Лорак. Фото: Instagram

Колготки со стразами и короткие шорты: Ани Лорак удивила пикантным образом

14 Июня, 09:01

На фото в Instagram певица позирует в компании мужа Мурата 

Звезды

Новый клип Бузовой бьет рекорды по просмотрам

13 Июня, 06:25

Телезвезда разместила видеоролики фанатов, которые танцуют под ее песню

Звезды

Ани Лорак. Фото: Instagram

Ани Лорак пригласила на день рождения дочери звездных друзей

12 Июня, 09:31

Лорак и Мурат Налчаджиоглу организовали для наследницы вечеринку

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования