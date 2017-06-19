Алан Бадоев прокомментировал откровенный клип Ани Лорак

Спустя всего один день после премьеры клип Ани Лорак на песню "Ты еще любишь" набрал миллион просмотров и попал в тренды Youtube Украина.

"Всего за день после премьеры 1 000 000 просмотров на моем канале в #youtube. Спасибо! Я очень ценю вашу поддержку!" – благодарит своих поклонников Ани Лорак.

Раскрывая тайны сюжета, свое творение клипмейкер Алан Бадоев комментирует так: "Я очень благодарен Ани Лорак за возможность воплотить эту идею. Песня тронула меня и достала ту эмоцию, которая не всегда на виду. Ани бесстрашно воплотила монолог боли и откровенности. В этом клипе художник задумала четкую простую конструкцию, как будто каркас небоскреба. А оператор сумела в каждой сцене, с помощью света и ракурса, достичь метаморфозы этой конструкции. Сначала это каркас небоскреба, затем клетка, а в конце, с помощью теней на полу, появляется ощущение костела и финальная сцена становится сценой исповеди. Горжусь талантливыми и тонкими людьми, которые вдохновляют меня каждый день".

Напомним, клип на песню "Ты еще любишь" – уже пятая видеоработа Ани Лорак, созданная в сотрудничестве с командой клипмейкера Алана Бадоева.

Образы для Ани были придуманы стилистом Анной Осмехиной. Лорак превратилась в роковую красотку: ярко-красные губы, красные ботфорты, прозрачное платье, короткий пиджак, черный лаковый плащ. Чересчур смелые образы и откровенные сцены раскрыли певицу с разных сторон.

В сюжете клипа заложена танцевальная история, требующая четких, отточенных до миллиметра движений. Для достижения таких результатов певица месяц посещала уроки хореографии с Freedom-Ballet, который стал неотъемлемой частью клипа.