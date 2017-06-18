Бейонсе родила двойню
Бейонсе и JayZ начали делиться радостными новостями со своей семьей
Певица Бейонсе и рэпер JayZ стали счастливыми родителями: у пары родилась двойня.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает PEOPLE.
"Бей и Джей взволнованы и начали делиться новостями со своей семьей и самыми близкими друзьями", – рассказали таблоиду.
Напомним, еще в начале июня поклонники и СМИ заподозрили, что певица уже родила, но не сообщает об этом.
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