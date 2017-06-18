Бейонсе родила двойню

Вчера, 11:51

Бейонсе и JayZ начали делиться радостными новостями со своей семьей

Бейонсе. Фото: AFP
Бейонсе. Фото: AFP

Певица Бейонсе и рэпер JayZ стали счастливыми родителями: у пары родилась двойня.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает PEOPLE.

"Бей и Джей взволнованы и начали делиться новостями со своей семьей и самыми близкими друзьями", – рассказали таблоиду.

Напомним, еще в начале июня поклонники и СМИ заподозрили, что певица уже родила, но не сообщает об этом.
бейонсе

Вы сейчас просматриваете новость "Бейонсе родила двойню ". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Возглавил список Шон Комбс, известный как Diddy, фото AFP

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

13 Июня, 00:23

В общей сложности доходы ста наиболее высокооплачиваемых мировых знаменитостей за год, по подсчетам издания, составили 5,15 миллиарда долларов

Звезды

Бейонсе. Фото: AFP

Бейонсе родит двойню дома

12 Июня, 17:30

Около дома будет дежурить карета скорой помощи

Звезды

Бейонсе. Фото: AFP

Бейонсе возьмет пятилетнюю дочь на роды

6 Июня, 18:30

Для пятилетней девочки даже сшили специальную форму медсестры

Звезды

Бейонсе. Фото: Instagram

Бейонсе опубликовала фотографию в бикини накануне родов

31 Мая, 12:30

Трогательный кадр собрал за сутки около трех миллионов лайков

Звезды

Галь Гадот обожает бокс. Фото: instagram.com/gal_gadot

Бокс и йога: каким спортом занимаются знаменитости

24 Мая, 06:08

Бокс, фитнес, бодибилдинг, плаванье - неполный список того, чему посвящают время звезды шоу-бизнеса, чтобы всегда выглядеть безупречно

Звезды

Бейонсе. Фото: AFP

Бейонсе обнажилась на вечеринке в честь будущих детей

22 Мая, 13:00

Живот певица украсила росписью, сделанной хной

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования