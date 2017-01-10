Бруклин Бекхэм первым примерил коллекцию одежды своего отца (фото)

41-летнй Дэвид Бекхэм кем только не был: спортсменом, моделью и, конечно, дизайнером. Правда пока Дэвид просто запускал коллаборации, например, с H&M, а теперь все намного серьезнее – глава звездного семейства объединил свои силы с Даниэлем Кернсом, креативным директором Kent&Curwen, и запустил собственную линию одежды (Бекхэм – совладелец бренда), – пишет peopletalk.ru.

Фото опубликовано David Beckham (@davidbeckham) Янв 6 2017 в 11:06 PST

Kent&Curwen был основан в 1926-м и знаменит "одеждой для джентльменов".

Острые козырьки

Поэтому коллекция чем-то напоминает одежду из сериала "Острые козырьки", в котором идет речь о криминальном мире Бирмингема 20-х годов. Все актеры как раз носили вещи, похожие на новую коллекцию Бекхэма: кепи, пальто, жилеты и ботинки с круглым носом.

Brooklyn getting kitted out for my presentation on Sunday AW17 collection @Kentandcurwen #LFWM @brooklynbeckham Фото опубликовано David Beckham (@davidbeckham) Янв 7 2017 в 4:55 PST

Бруклин протестировал одежду из новой линии отца одним из первых, и ему, между прочим, такой стиль очень идет. Конечно, все семейство поделилось этим важным событием в своих Instagram-аккаунтах.

Фото опубликовано bb (@brooklynbeckham) Янв 8 2017 в 7:56 PST

Фото опубликовано bb (@brooklynbeckham) Янв 8 2017 в 5:23 PST