Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости шоу бизнеса
Бруклин Бекхэм первым примерил коллекцию одежды своего отца (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7870/45_main.1484080987.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/45_tn.1484080987.jpg Шоу-бизнес Коллекция чем-то напоминает одежду из сериала "Острые козырьки", в котором идет речь о криминальном мире Бирмингема 20-х годов

Бруклин Бекхэм первым примерил коллекцию одежды своего отца (фото)

Сегодня, 22:56

Коллекция чем-то напоминает одежду из сериала "Острые козырьки", в котором идет речь о криминальном мире Бирмингема 20-х годов

Бруклин Бекхэм. Фото: instagram.com/brooklynbeckham
Бруклин Бекхэм. Фото: instagram.com/brooklynbeckham

41-летнй Дэвид Бекхэм кем только не был: спортсменом, моделью и, конечно, дизайнером. Правда пока Дэвид просто запускал коллаборации, например, с H&M, а теперь все намного серьезнее – глава звездного семейства объединил свои силы с Даниэлем Кернсом, креативным директором Kent&Curwen, и запустил собственную линию одежды (Бекхэм – совладелец бренда), – пишет peopletalk.ru.

Kent&Curwen был основан в 1926-м и знаменит "одеждой для джентльменов".

1484030319_01

Острые козырьки

Поэтому коллекция чем-то напоминает одежду из сериала "Острые козырьки", в котором идет речь о криминальном мире Бирмингема 20-х годов. Все актеры как раз носили вещи, похожие на новую коллекцию Бекхэма: кепи, пальто, жилеты и ботинки с круглым носом.

Brooklyn getting kitted out for my presentation on Sunday AW17 collection @Kentandcurwen #LFWM @brooklynbeckham

Фото опубликовано David Beckham (@davidbeckham)

Бруклин протестировал одежду из новой линии отца одним из первых, и ему, между прочим, такой стиль очень идет. Конечно, все семейство поделилось этим важным событием в своих Instagram-аккаунтах.

Presentation underway!! @daniel.kearns @kentandcurwen #LFWM

Фото опубликовано David Beckham (@davidbeckham)

коллекция, бекхэм, Дэвид Бекхэм, Бруклин Бекхэм

Вы сейчас просматриваете новость "Бруклин Бекхэм первым примерил коллекцию одежды своего отца (фото)". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Виктория Бекхэм. Фото: AFP

Модный бренд Виктории Бекхэм несет убытки, несмотря на финансовую помощь

Вчера, 19:00

Знаменитость получила предупреждение с угрозой закрыть ее компанию из-за несвоевременного заполнения финансовых отчетов

Мир

Дэвид Бекхэм на Новый год с семьей. Фото Instagram

Дэвид Бекхэм поругался с экс-руководителем команды Формулы-1 из-за мест на шоу

4 Января, 15:30

Звездный футболист и Рон Деннис не поделили места на новогоднем шоу на Мальдивах

Звезды

Виктория Бекхэм. Фото: AFP

Модному бизнесу Виктории Бекхэм грозит закрытие

4 Января, 04:03

Компания медлит с подачей финансовой отчетности

Звезды

У 17-летнего сына Бекхэма новая девушка, и это его бывшая

30 Декабря 2016, 05:31

Фанаты Бруклина заметили, что 17-летняя модель Соня Бен Аммар фотографируется точно так же, как и Бекхэм

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.