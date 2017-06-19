Дети звезд "Квартала 95" подготовили папам трогательный сюрприз ко Дню отца

Сегодня, 17:52

Ребята записали видео, на котором рассказали о суперспособностях пап, о подарках, а также поблагодарили своих родителей 


Видео: Студия Квартал 95 Online

Дети "Квартала 95" трогательно поздравили своих родителей с Днем отца. Сюрприз папам ребята готовили вместе с мамами.

За несколько дней до праздника, втайне от отцов, жены актеров и режиссера "Квартала" записали искренние ответы и поздравления детей. И, только накануне 18 июня, каждый из пап впервые услышал теплые слова в свой адрес.

Детишки трогательно рассказали о суперспособностях своих пап, о подарках, и сказали слова благодарности своим родителям.

Поздравления подготовили Варя Кошевая, Миша Пикалов, Саша Зеленская, Лиза Жидкова, Полина и Митя Гагарины, Марианна Корявченкова, Петя Казанин и Ваня Яковлев.

Посмотрев трогательное видео, звезды "Квартала 95" также рассказали, что для них значит быть отцом.  

Видео: Студия Квартал 95 Online

Отметим, что День отца – это ежегодный праздник в честь отцов, который в большинстве развитых стран отмечают в третье воскресенье июня.

В этом году День отца праздновали в минувшее воскресенье, 18 июня.   
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"Сегодня"

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