"Дом-2" берегись: в России запускают аналог шоу Ким Кардашьян

Зрители будут следить за жизнью молодых и амбициозных парней и девушек, которые будут в режиме реального времени добиваться успеха в профессии и признания в шоу-бизнесе

Шоу "Семейство Кардашьян" сделало Ким и ее сестер знаменитыми на весь мир. И пока недовольные кричат в Интернете о том, что эта передача приучает молодежь к богатой жизни без особых забот, рейтинги ее растут с каждым днем. А в России даже решили запустить аналог "Семейства Кардашьян".

В российской версии реалити под названием "ФРИДОМ" зрители будут следить за жизнью молодых и амбициозных парней и девушек, которые будут в режиме реального времени добиваться успеха в профессии и признания в шоу-бизнесе.

Главный герой шоу – 25-летний телеведущий Сэм. Он выступил и генеральным продюсером проекта. Сэм покажет свой холостяцкий быт, рабочий процесс, тусовки и самое главное – изнанку российского шоу-бизнеса. "Людям надоело смотреть только на богатую и недосягаемую жизнь, – сказал Сэм PEOPLETALK. – Мы же хотим, чтобы зритель рос вместе с нами. Скрывать ничего не будем: покажем все сложности взаимоотношений между мужчиной и женщиной, друзьями и коллегами. Уже чувствую, что без скандалов, ссор и слез не обойдется – но на то это и реалити".

Но какое же шоу Ким Кардашьян без самой Ким Кардашьян? Ее место заняла 25-летняя модель Аида Ри. Собственно, началось все с нее: девушка долгое время жила в Лос-Анджелесе и встречалась с мужчиной своей мечты. Но он неожиданно бросил ее. Аида решила, что в ее жизни настал переломный момент, и вернулась обратно в Москву.

Сообщается, что премьера шоу назначена на последнюю неделю апреля.