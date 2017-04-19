Джонни Депп без штанов и романтичная Кира Найтли: вышел трейлер "Пиратов Карибского моря"

Сегодня, 14:39

Планируется, что фильм выйдет в прокат в мае 2017 года


Вышел международный трейлер нового фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".

В фильме снимались Джонни Депп, Хавьер Бардем, Кая Скоделарио, Брентон Туэйтс, Джеффри Раш, Стивен Грэм и Дэвид Уэнэм.

Также в фильм вернулись Орландо Блум и Кира Найтли, которую показали в новом трейлере.

Планируется, что фильм выйдет в прокат в мае 2017 года.
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Источник:

"Сегодня"

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