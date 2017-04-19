Джонни Депп без штанов и романтичная Кира Найтли: вышел трейлер "Пиратов Карибского моря" Сегодня, 14:39 Просмотров: ...

Планируется, что фильм выйдет в прокат в мае 2017 года

Вышел международный трейлер нового фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". В фильме снимались Джонни Депп, Хавьер Бардем, Кая Скоделарио, Брентон Туэйтс, Джеффри Раш, Стивен Грэм и Дэвид Уэнэм. Также в фильм вернулись Орландо Блум и Кира Найтли, которую показали в новом трейлере. Планируется, что фильм выйдет в прокат в мае 2017 года.