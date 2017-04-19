Джонни Депп без штанов и романтичная Кира Найтли: вышел трейлер "Пиратов Карибского моря"
Планируется, что фильм выйдет в прокат в мае 2017 года
Вышел международный трейлер нового фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".
В фильме снимались Джонни Депп, Хавьер Бардем, Кая Скоделарио, Брентон Туэйтс, Джеффри Раш, Стивен Грэм и Дэвид Уэнэм.
Также в фильм вернулись Орландо Блум и Кира Найтли, которую показали в новом трейлере.
Планируется, что фильм выйдет в прокат в мае 2017 года.
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