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Голливудские звезды записали оригинальное поздравление с Рождеством (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7818/48_main.1482375982.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/48_tn.1482375982.jpg Шоу-бизнес В ролике снялись Мэтью Макконахи, Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и Сет Макфарлейн

Голливудские звезды записали оригинальное поздравление с Рождеством (видео)

Сегодня, 05:58

В ролике снялись Мэтью Макконахи, Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и Сет Макфарлейн


Ведущий вечернего шоу The Tonight Show Джимми Феллон спел популярную рождественскую песню Wonderful Christmastime вместе с ее автором Полом Маккартни, – пишет TJ.

Кроме самого экс-биттла, к исполнению праздничного хита присоединились и актеры мультипликационного мюзикла "Зверопой" — Мэтью Макконахи, Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и Сет Макфарлейн. Премьера картины в США состоялась ещё в сентябре, а в российский проект она выходит 2 марта 2017 года.
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