Голливудские звезды записали оригинальное поздравление с Рождеством (видео)

Ведущий вечернего шоу The Tonight Show Джимми Феллон спел популярную рождественскую песню Wonderful Christmastime вместе с ее автором Полом Маккартни, – пишет TJ.

Кроме самого экс-биттла, к исполнению праздничного хита присоединились и актеры мультипликационного мюзикла "Зверопой" — Мэтью Макконахи, Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и Сет Макфарлейн. Премьера картины в США состоялась ещё в сентябре, а в российский проект она выходит 2 марта 2017 года.