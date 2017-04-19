Индия решила снять самый дорогой фильм в своей истории
Экранизация древнего эпоса "Махабхарата" оценивается в 155 млн долл
В Индии планируют снять самый дорогой фильм в истории индийского кинематографа. Как сообщает CNN, это будет экранизация древнего эпоса "Махабхарата", передает телеканал "112 Украина".
Отмечается, что бюджет картины оценивается в 155 млн долл. По голливудским стандартам сумма не самая большая, но в Индии дорогие фильмы редко преодолевают планку в 25 млн долл.
Финансированием займется предприниматель из ОАЭ Бавагуту Рагурам Шетти. По его словам, "Махабхарата" – это эпос всех эпосов.
Основой картины станет версия "Махабхараты", описанная в книге "Второй поворот" М.Т. Васудевана Наяра. Писатель выступит в проекте как сценарист.
Съемки должны начаться в сентябре 2018 года. Планируется, что лента будет состоять из двух частей. Премьера намечена на 2020 год.
Актерский состав пока не разглашается, но утверждается, что в картине примут участие лучшие таланты индийского кино и "крупные имена" из Голливуда.
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