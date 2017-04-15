Кэти Перри раскритиковала Трампа

Сегодня, 06:38

32-летняя звезда украсила обложку глянца, а также появилась на его страницах в неожиданных образах от японского бренда Comme des Garçons


Перри стала кавергерл нового номера Vogue

Перри стала кавергерл нового номера Vogue

Перри стала кавергерл нового номера Vogue

Перри стала кавергерл нового номера Vogue

Перри стала кавергерл нового номера Vogue

Перри стала кавергерл нового номера Vogue

Перри стала кавергерл нового номера Vogue

Перри стала кавергерл нового номера Vogue

Перри стала кавергерл нового номера Vogue

Американская певица Кэти Перри стала главной героиней майского номера журнала Vogue, для которого снялась в новой стильной фотосессии и дала откровенное интервью, прокомментировав президентские выборы в США, – передает "Новое время".

32-летняя звезда украсила обложку глянца, а также появилась на его страницах в неожиданных образах от японского бренда Comme des Garçons. В частности, Перри предстала в фотосете в восьми разных образах из весенней коллекции марки, основанной Рей Кавакубо и ставшей классикой японской моды.

Помимо ярких снимков, на страницах майского Vogue появилось откровенное интервью, в котором Перри прокомментировала политику Дональда Трампа, признавшись, что его победа на выборах произвела на нее устрашающее впечатление.

"Я была обескуражена. Это принесло мне очень неприятные эмоции. Мизогиния и сексизм были в моем детстве. У меня есть опыт отношений с мужчинами, которые не рассматривают тебя как равную и умеют подавлять. Я почувствовала себя маленьким ребенком, который сталкивается со страшным парнем, который привык все контролировать", – заявила Перри.

Она также добавила, что не станет делать громких заявлений, но в то же время считает важным отстаивать свои права. "Я не думаю, что нужно кричать на каждом углу о своих политических взглядах. Но я считаю, что свои права нужно отстаивать. Если у нас есть голос, важно использовать его и делать это нужно именно сейчас", – сообщила артистка.
трамп, артистка, выборы в США, Кэти Перри, сексизм

Вы сейчас просматриваете новость "Кэти Перри раскритиковала Трампа". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Нина Добрев. Фото: AFP

Орландо Блум увлекся Ниной Добрев после разрыва с Кэти Перри

Вчера, 16:30

40-летний Орландо Блум "положил глаз" на 28-летнюю звезду сериала "Дневники вампира"

Звезды

Орландо Блум. Фото: AFP

Орландо Блум прокомментировал расставание с Кэти Перри и свои обнаженные фото

12 Апреля, 11:00

По словам актера, для него очень важно дружить, а не враждовать с бывшими

Звезды

Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry

Кэти Перри подстриглась под мальчика

11 Апреля, 22:36

Фото в новом образе бывшая возлюбленная Орландо Блума поспешила выложить в Snapchat с подписью: "Когда твои ресницы длиннее, чем волосы"

Звезды

Кэтти Перри сменила имидж. Фото: AFP

Кэти Перри со сцены сделала громкое заявление о своих сексуальных экспериментах

20 Марта, 16:40

Певица стала лауреатом премии National Equality Award, которую вручает некоммерческая организация "Кампания за права человека"

Звезды

Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry

Кэти Перри отсудила у монахинь монастырь и будет там жить

19 Марта, 03:35

Насельницы обители обвинили певицу в колдовстве

Звезды

Кэти Перри

Кэти Перри сменила имидж после расставания с Орландо Блумом

3 Марта, 13:01

Певица сделала короткую стрижку – с выбритыми висками и длинной челкой

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования