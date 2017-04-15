Кэти Перри раскритиковала Трампа
32-летняя звезда украсила обложку глянца, а также появилась на его страницах в неожиданных образах от японского бренда Comme des Garçons
Перри стала кавергерл нового номера Vogue
Перри стала кавергерл нового номера Vogue
Перри стала кавергерл нового номера Vogue
Перри стала кавергерл нового номера Vogue
Перри стала кавергерл нового номера Vogue
Перри стала кавергерл нового номера Vogue
Перри стала кавергерл нового номера Vogue
Перри стала кавергерл нового номера Vogue
Перри стала кавергерл нового номера Vogue
Американская певица Кэти Перри стала главной героиней майского номера журнала Vogue, для которого снялась в новой стильной фотосессии и дала откровенное интервью, прокомментировав президентские выборы в США, – передает "Новое время".
32-летняя звезда украсила обложку глянца, а также появилась на его страницах в неожиданных образах от японского бренда Comme des Garçons. В частности, Перри предстала в фотосете в восьми разных образах из весенней коллекции марки, основанной Рей Кавакубо и ставшей классикой японской моды.
Помимо ярких снимков, на страницах майского Vogue появилось откровенное интервью, в котором Перри прокомментировала политику Дональда Трампа, признавшись, что его победа на выборах произвела на нее устрашающее впечатление.
"Я была обескуражена. Это принесло мне очень неприятные эмоции. Мизогиния и сексизм были в моем детстве. У меня есть опыт отношений с мужчинами, которые не рассматривают тебя как равную и умеют подавлять. Я почувствовала себя маленьким ребенком, который сталкивается со страшным парнем, который привык все контролировать", – заявила Перри.
Она также добавила, что не станет делать громких заявлений, но в то же время считает важным отстаивать свои права. "Я не думаю, что нужно кричать на каждом углу о своих политических взглядах. Но я считаю, что свои права нужно отстаивать. Если у нас есть голос, важно использовать его и делать это нужно именно сейчас", – сообщила артистка.
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