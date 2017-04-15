Кэти Перри раскритиковала Трампа

32-летняя звезда украсила обложку глянца, а также появилась на его страницах в неожиданных образах от японского бренда Comme des Garçons

Американская певица Кэти Перри стала главной героиней майского номера журнала Vogue, для которого снялась в новой стильной фотосессии и дала откровенное интервью, прокомментировав президентские выборы в США, – передает "Новое время".

32-летняя звезда украсила обложку глянца, а также появилась на его страницах в неожиданных образах от японского бренда Comme des Garçons. В частности, Перри предстала в фотосете в восьми разных образах из весенней коллекции марки, основанной Рей Кавакубо и ставшей классикой японской моды.

Помимо ярких снимков, на страницах майского Vogue появилось откровенное интервью, в котором Перри прокомментировала политику Дональда Трампа, признавшись, что его победа на выборах произвела на нее устрашающее впечатление.

"Я была обескуражена. Это принесло мне очень неприятные эмоции. Мизогиния и сексизм были в моем детстве. У меня есть опыт отношений с мужчинами, которые не рассматривают тебя как равную и умеют подавлять. Я почувствовала себя маленьким ребенком, который сталкивается со страшным парнем, который привык все контролировать", – заявила Перри.

Она также добавила, что не станет делать громких заявлений, но в то же время считает важным отстаивать свои права. "Я не думаю, что нужно кричать на каждом углу о своих политических взглядах. Но я считаю, что свои права нужно отстаивать. Если у нас есть голос, важно использовать его и делать это нужно именно сейчас", – сообщила артистка.