Кино со вкусом независимости: какие фильмы стоит пересмотреть спустя 26 лет

Посмотреть голливудское кино в начале 90-х было событием знаковым. По телевидению из зарубежной "экзотики" были лишь бразильские сериалы, и люди ходили в гости к счастливчикам, имеющим цифровое чудо из чудес — видеомагнитофон! Кассета VHS с американским боевиком, озвученным в один голос (часто гнусавый), открывала новый чудный заокеанский мир — с посудомоечными машинами, остроумными копами, бутиками и светскими раутами. "Сегодня" вспомнила, какими историями восторгались зрители в начале независимой Украины. А погружаясь в воспоминания, мы учли, что в те времена зарубежные фильмы доходили до нас с опозданием в среднем в год: такой срок нам назвали прокатные компании.

"ОДИН ДОМА": СЦЕНАРИЙ БЫЛ НАПИСАН ПОД КАЛКИНА

Пожалуй, нет у нас читателя, который бы хоть раз не видел этот фильм. Самая кассовая комедия за всю историю кинематографа США (рекорд был побит только в 2011 году "Мальчишником в Вегасе"): при бюджете в $18 млн кассовые сборы составили 477 миллионов!

Сценарий изначально был написан под Маколея Калкина, а актеров на роли грабителей искали полгода. В 2012-м врачи официально подтвердили: травмы, которые Гарри и Марвин получили в фильме, в реальности привели бы к смерти героев.

"ПРИВИДЕНИЕ": ВМЕСТО СУЭЙЗИ МОГ БЫТЬ УИЛЛИС

Один из самых романтичных фильмов 90-х, где герой Патрика Суэйзи доказал: любовь существует даже после смерти. Кстати, вместо него в картине мог сыграть Брюс Уиллис, но он отказался от главной роли, посчитав, что фильм непременно провалится в прокате. На роль медиума Оды Мэй режиссер Джерри Цукер планировал пригласить другую актрису, но, случайно увидев на площадке Вупи Голдберг, которая пришла поведаться со своим другом Суэйзи, взял ее в проект без проб.

"КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3": БЫЛИ ПЛАНЫ И НА ЧЕТВЕРТУЮ ЧАСТЬ

Заключительная часть знаменитой гангстерской саги получила семь номинаций на премию "Оскар". События развиваются через двадцать лет после предыдущей картины, где Дон Корлеоне делает все возможное для перехода в легальный бизнес. Специально для третьей части Аль Пачино встречался с реальными мафиози и консультировался насчет некоторых деталей. Кстати, режиссер Фрэнсис Форд Коппола хотел снять и четвертую часть "Крестного отца", но из-за смерти автора книги съемки не состоялись.

"ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ": ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ ВМЕСТО ГРАФИКИ

Историческая драма, события которой происходят во время гражданской войны в США. Главный герой попадает в индейское племя, к которому неожиданно очень привязывается...

Режиссер, продюсер и исполнитель главной роли Кевин Костнер работал над фильмом более пяти лет и вложил в него все свои сбережения. Именно Костнеру принадлежит решение снимать сцены в прямой последовательности. Кстати: в фильме впервые за историю Голливуда одновременно было задействовано стадо из 2000 бизонов.

"ВСПОМНИТЬ ВСЕ": СНИМАЛИ С БОЯМИ

Фантастический боевик на извечную тему: "Есть ли жизнь на Марсе?". Главный герой отправляется на другую планету за лучшей жизнью, но попадает в межгалактические передряги. Над фильмом работали сценаристы "Чужого". Но после написания сценария дуэт авторов попал в "проектный ад", предлагая свое произведение различным студиям в поисках инвесторов. В итоге фильм спас Арни: он захотел сыграть в нем главную роль, и для этого нашел и спонсоров, и режиссера Поля Верховена.

"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2": У МАККЛЕЙНА ВСЕ ХОРОШО

Он вошел в 90-е уже любимчиком и культовым персонажем — бесстрашный саркастичный полицейский Джон Макклейн, который не хочет ни во что ввязываться, но все равно ввязывается. Кстати, специфическое чувство юмора — авторская находка Брюса Уиллиса: большинство шуток, которые произносит Джон, — его импровизация. В первой части у него это получалось настолько мастерски, что во время съемок сиквела Уиллис был волен импровизировать столько, сколько он сочтет нужным.

"КРАСОТКА": УЛЫБКА ДЖУЛИИ И ШАРМ РИЧАРДА

Он — успешный бизнесмен. Однажды он остановился возле обычной проститутки и увез ее с собой. И между ними случилась красивая история — эдакая "Золушка" для взрослых. Чего только стоит сцена их любви на рояле! Примечательно, что на роль Красотки пробовались Вайнона Райдер, Сара Джессика Паркер и с десяток других актрис, но все по разным причинам отвергались. И когда кастинги закончились, на роль утвердили малоизвестную 21-летнюю Робертс. После премьеры она проснулась знаменитой.

"ДИКАЯ ОРХИДЕЯ": О РАЗНОЙ ЛЮБВИ

Эротическая мелодрама о юристах с Микки Рурком и Кэрри Отис в главных ролях стала настоящим откровением для зрителя начала 90-х. Оказалось, что то, что так тщательно скрывали и даже утверждали, что его нет, на самом деле есть! Да еще и какое! Что сказать — парочка отожгла как могла: страсть в кадре переросла в законный брак, который Отис и Рурк заключили после съемок, а финальную сцену любви в фильме очевидцы называют не фикцией, а настоящей: актеры настолько зажглись, что забыли о камерах.