Клип украинской группы попал в шорт-лист американского фестиваля

Сегодня, 05:51

Заснеженный Киев и серфер понравились в Лос-Анжелесе

Клип украинской группы попал в шорт-лист американского фестиваля

Украинский клипмэйкер Владимир Журавкин попал в список номинантов на премию лучший режиссер на лос-анжелесском фестивале Music Video Underground за клип для украинской группы Latexfauna на песню Surfer, – передает НВ.

Об этом режиссер написал на своей странице в Facebook:

Фестиваль основан в Париже на платформе TALENT FACTORY с целью популяризации андеграундной музыки и продвижения независимых артистов и режиссеров.

Клип о рутине и серфере в ней, "приправленный" снежной киевской зимой:
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