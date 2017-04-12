Клип украинской группы попал в шорт-лист американского фестиваля

Заснеженный Киев и серфер понравились в Лос-Анжелесе

Украинский клипмэйкер Владимир Журавкин попал в список номинантов на премию лучший режиссер на лос-анжелесском фестивале Music Video Underground за клип для украинской группы Latexfauna на песню Surfer, – передает НВ.

Об этом режиссер написал на своей странице в Facebook:

Фестиваль основан в Париже на платформе TALENT FACTORY с целью популяризации андеграундной музыки и продвижения независимых артистов и режиссеров.

Клип о рутине и серфере в ней, "приправленный" снежной киевской зимой: