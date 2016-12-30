Комедианты выпустили трейлер фильма ужасов про 2016 год (видео)

В видео показали высокую смертность среди знаменитостей, победу Дональда Трампа на выборах президента США и Brexit

Три комедианта из США Friend Dog Studios представили трейлер несуществующего фильма ужасов про уходящий 2016 год.

Двухминутный ролик был опубликован на Youtube и всего за несколько дней собрал более 414 тысяч просмотров.

Авторы видео показали самые трагичные события уходящего года: высокая смертность среди знаменитостей, победу Дональда Трампа на выборах президента США и Brexit.

Тем временем новогодняя подборка забавных видеороликов собрала 3 млн просмотров.