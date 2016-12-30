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Комедианты выпустили трейлер фильма ужасов про 2016 год (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7847/74_main.1483107819.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/74_tn.1483107819.jpg Шоу-бизнес В видео показали высокую смертность среди знаменитостей, победу Дональда Трампа на выборах президента США и Brexit

Комедианты выпустили трейлер фильма ужасов про 2016 год (видео)

Сегодня, 16:39

В видео показали высокую смертность среди знаменитостей, победу Дональда Трампа на выборах президента США и Brexit


Три комедианта из США Friend Dog Studios представили трейлер несуществующего фильма ужасов про уходящий 2016 год.

Двухминутный ролик был опубликован на Youtube и всего за несколько дней собрал более 414 тысяч просмотров.

Авторы видео показали самые трагичные события уходящего года: высокая смертность среди знаменитостей, победу Дональда Трампа на выборах президента США и Brexit. 

Тем временем новогодняя подборка забавных видеороликов собрала 3 млн просмотров.
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Источник:

"Сегодня"

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