Комедианты выпустили трейлер фильма ужасов про 2016 год (видео)
В видео показали высокую смертность среди знаменитостей, победу Дональда Трампа на выборах президента США и Brexit
Три комедианта из США Friend Dog Studios представили трейлер несуществующего фильма ужасов про уходящий 2016 год.
Двухминутный ролик был опубликован на Youtube и всего за несколько дней собрал более 414 тысяч просмотров.
Авторы видео показали самые трагичные события уходящего года: высокая смертность среди знаменитостей, победу Дональда Трампа на выборах президента США и Brexit.
Тем временем новогодняя подборка забавных видеороликов собрала 3 млн просмотров.
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