"Ла-Ла Ленд" установил новый рекорд на премии "Золотой глобус"

Мюзикл победил во всех семи номинациях, в которых был представлен

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов 74 премии "Золотой глобус". Лидером по числу выигранных статуэток стал мюзикл "Ла-Ла Ленд" с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главной роли.

Он победил во всех семи номинациях, где был представлен, таким образом установив новый рекорд в истории "Золотого глобуса".

"Ла-Ла Ленд" был признан лучшим фильмом в категории комедия или мюзикл и получил награды за лучший сценарий (Дэмьен Шазелл), лучшую музыку (Джастин Гурвич) и лучшую песню ("City of Stars" Джастина Гурвича). Шазелл также получил премию как лучший режиссер, а исполнители главных ролей Эмма Стоун и Райан Гослинг — как лучшие актеры в комедии или мюзикле.

С полным списком лауреатов премии "Золотой глобус" можно ознакомиться здесь.