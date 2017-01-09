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"Ла-Ла Ленд" установил новый рекорд на премии "Золотой глобус" http://www.segodnya.ua/img/article/7864/71_main.1483949101.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/71_tn.1483949101.jpg Шоу-бизнес Мюзикл победил во всех семи номинациях, в которых был представлен

"Ла-Ла Ленд" установил новый рекорд на премии "Золотой глобус"

Сегодня, 10:03

Мюзикл победил во всех семи номинациях, в которых был представлен

«Ла-Ла Ленд» победил во всех номинациях на «Золотом глобусе», в которых был представлен. Фото: AFP
«Ла-Ла Ленд» победил во всех номинациях на «Золотом глобусе», в которых был представлен. Фото: AFP

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов 74 премии "Золотой глобус". Лидером по числу выигранных статуэток стал мюзикл "Ла-Ла Ленд" с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главной роли.

Он победил во всех семи номинациях, где был представлен, таким образом установив новый рекорд в истории "Золотого глобуса".

"Ла-Ла Ленд" был признан лучшим фильмом в категории комедия или мюзикл и получил награды за лучший сценарий (Дэмьен Шазелл), лучшую музыку (Джастин Гурвич) и лучшую песню ("City of Stars" Джастина Гурвича). Шазелл также получил премию как лучший режиссер, а исполнители главных ролей Эмма Стоун и Райан Гослинг — как лучшие актеры в комедии или мюзикле.

С полным списком лауреатов премии "Золотой глобус" можно ознакомиться здесь.
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Источник:

ZN.ua

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