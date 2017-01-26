Нашумевший мюзикл "Ла Ла Ленд" и история кино: интересные совпадения (видео)

Визуальные "заимствования" в фильме собрали в двухминутный ролик

La La Land: Classic Visual Echoes from Glass Distortion on Vimeo.

Музыкальный фильм "Ла-Ла Ленд", ставший рекордсменом по числу номинаций в оскаровской гонке-2017, привлек внимание зрителей и экспертов в том числе большим количеством аллюзий, как сюжетных, так и визуальных, – пишет TJ.

Последние собрали в двухминутный ролик, саундтреком к которому стала композиция "City of Stars", также претендующая на "Оскар" в номинации "Лучшая песня".