Нашумевший мюзикл "Ла Ла Ленд" и история кино: интересные совпадения (видео)

Сегодня, 01:15

Визуальные "заимствования" в фильме собрали в двухминутный ролик

La La Land: Classic Visual Echoes from Glass Distortion on Vimeo.


Музыкальный фильм "Ла-Ла Ленд", ставший рекордсменом по числу номинаций в оскаровской гонке-2017, привлек внимание зрителей и экспертов в том числе большим количеством аллюзий, как сюжетных, так и визуальных, – пишет TJ.

Последние собрали в двухминутный ролик, саундтреком к которому стала композиция "City of Stars", также претендующая на "Оскар" в номинации "Лучшая песня".
мюзикл, Ла-ла ленд

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