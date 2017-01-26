Названы даты выхода сиквелов мультфильмов "Пой" и "Тайная жизнь домашних животных"

Вчера, 18:42

Изменилась дата премьеры "Миньоны-2" – вместо 10 июля 2020 года релиз состоится 3 июля 2020 года

Кадр из мультфильма &quot;Пой&quot;
Кадр из мультфильма "Пой"

Продолжение анимационного фильма "Пой" выпустят в прокат 25 декабря 2020 года.

Об этом сообщили в студии Universal Pictures и Illumination Entertainment, передает Variety.

При этом отмечается, что сиквел "Тайной жизни домашних животных" выйдет на год позже, чем ожидалось. Ранее была заявлена дата 3 июля 2018 года, теперь дата релиза – 3 июля 2019 года.

Кроме того, изменилась дата премьеры "Миньоны-2" – вместо 10 июля 2020 года релиз состоится 3 июля 2020 года.

Отмечалось, что "Пой" заработал в мировом прокате $429 млн, "Тайная жизнь домашних животных" – $875 млн, "Миньоны" – $1,16 млрд.
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