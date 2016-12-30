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Названы самые дорогостоящие кинопровалы в 2016 году http://www.segodnya.ua/img/article/7846/19_main.1483088752.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/19_tn.1483088752.jpg Шоу-бизнес Список включает фильмы таких известных режиссеров, как Стивен Спилберг и Роберт Земекис

Названы самые дорогостоящие кинопровалы в 2016 году

Сегодня, 13:40

Список включает фильмы таких известных режиссеров, как Стивен Спилберг и Роберт Земекис

«Бен Гур» возглавил рейтинг самых дорогостоящих провалов в кино. Кадр из фильма
«Бен Гур» возглавил рейтинг самых дорогостоящих провалов в кино. Кадр из фильма

Голливудская картина "Бен Гур" Тимура Бекмамбетова возглавила рейтинг самых дорогостоящих провалов в кино 2016 года.

Соответствующий список составило издание The Hollywood Reporter.

По мнению аналитиков, инвесторы потеряли на "Бен Гуре" около 120 миллионов долларов. Отмечается, что на производство ленты было потрачено 110 миллионов долларов плюс расходы на маркетинг. В мировом прокате картина собрала 94,1 миллиона долларов, окупив всего 43% расходов.

На втором месте оказался фильм Стивена Спилберга "Большой и добрый великан". Он окупился на 64%, а потери составили около 100 миллионов долларов. На третьей строчке — "Боги Египта" Алекса Пройаса с убытком в 90 миллионов долларов.

Среди других разорительных фильмов 2016 года — "Союзники" Роберта Земекиса с Брэдом Питтом и Марион Котийяр (потери около 80 миллионов долларов), "Охотники за привидениями" Пола Фига (минус 70 миллионов долларов) и "Алиса в Зазеркалье" Джеймса Бобина (убыток около 70 миллионов долларов).

Ранее были названы худшие фильмы 2016 года.
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Источник:

Lenta.ru

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