Названы самые скачиваемые в мире фильмы с пиратских торрентов в 2016 году
На втором месте оказался фильм "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", а на третьем – "Первый мститель: Противостояние"
Фильм "Дэдпул" стал самым скачиваемым с пиратских торрентов по всему миру в 2016 году, сообщает Time.
По данным издания, на втором месте оказался фильм "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", а на третьем – "Первый мститель: Противостояние".
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Кроме них в рейтинг также вошли "Звездные войны: Пробуждение силы" и обе части "Дня независимости".
Ранее были названы ТОП-20 самых популярных фильмов 2016 года по версии Google. Так абсолютным лидером прошлого года оказался фантастический боевик "Дэдпул". На втором месте – седьмой эпизод "Звездных войн" – "Пробуждение силы", а замыкает тройку мультфильм "Зоотрополис".
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