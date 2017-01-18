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Необычный кавер темы "Игры Престолов" взорвал YouTube (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7892/35_main.1484707284.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/35_tn.1484707284.jpg Шоу-бизнес За несколько дней клип посмотрели почти 2 млн людей

Необычный кавер темы "Игры Престолов" взорвал YouTube (видео)

Сегодня, 06:44

За несколько дней клип посмотрели почти 2 млн людей


Хорватский дуэт 2Cellos исполнил кавер на саундтрек к сериалу Игра престолов/Game of Thrones и даже снял на него клип в хорватском городе Дубровник. Сама композиция Game of Thrones вошла в новый альбом парней, получивший название Score. Его выход намечен на март нынешнего года, – передает bigmir.net.

Необычный кавер уже стал хитом в YouTube. За несколько дней клип посмотрели почти 2 млн людей.

2Cellos (Две Виолончели) – дуэт виолончелистов Луки Шулича и Степана Хаусерa. Известность коллективу в свое время принесла выложенная на YouTube кавер-версия песни Майкла Джексона Smooth Criminal, набравшая более трех млн просмотров только за первые две недели, а в целом – более 253 млн. В 2011 году парни присоединились к Элтону Джону в его мировом турне. И вместе с ним в 2012 году выступили в Киеве в рамках благотворительного концерта фонда Елены Пинчук АнтиСПИД.
видео, музыка, оркестр, игра престолов, игры престолов

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