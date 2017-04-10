Неправдоподобно: ученые раскритиковали рев динозваров в голливудских фильмах

Оказываетя, что ни один хищник не издает звуков, когда охотится

В погоне за красивым кадром создатели блокбастеров часто жертвуют достоверностью.

Об этом сообщили Биологи и палеонтологи, которые рассказали порталу The Verge о том, какие в действительности должны издавать звуки рептилоподобные монстры вроде Годзиллы и динозавры из серии фильмов "Парк юрского периода".

"Когда-нибудь замечали, как в "Парке юрского периода" и других фильмах динозавры в погоне за людьми обычно ревут на свою добычу? Это просто смешно. Ни один хищник не издает звуков, когда охотится. Он делает это настолько тихо, насколько это возможно", — заявил биолог Филип Сентер.

Отмечается также, что динозавры издавали более утробные и низкочастотные звуки, что в корне отличается от их рева в фильмах.

"Большинство этих динозавров жили на заросших лесом территориях. А низкочастотные звуки лучше всего слышны в такой среде", — объяснил палеонтолог Томас Уилльямсон.

Доктор Стюарт Сумида, который выступал консультантом на съемках фильма "Кинг-Конг: Остров черепа" и многих других картин, в ответ на критику заявил, что "они не занимаются созданием документальных лент".