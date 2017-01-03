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Новый "Шерлок" стал популярнее рождественского обращения королевы Британии http://www.segodnya.ua/img/article/7852/63_main.1483430243.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/63_tn.1483430243.jpg Шоу-бизнес Первую серию четвертого сезона посмотрели 8,1 млн зрителей

Новый "Шерлок" стал популярнее рождественского обращения королевы Британии

Сегодня, 10:09

Первую серию четвертого сезона посмотрели 8,1 млн зрителей

Сериал &quot;Шерлок&quot; пользуется популярностью. Фото: twitter
Сериал "Шерлок" пользуется популярностью. Фото: twitter

Первый эпизод четвертого сезона сериала "Шерлок" стал одним из самых популярных у телезрителей Великобритании в новогоднюю ночь, пишет The Guardian.

По данным издания, первую серию четвертого сезона посмотрели 8,1 млн зрителей, что составило чуть менее трети (32,8%) зрительской аудитории Великобритании.

Примечательно, что рождественское обращение королевы Англии Елизаветы II, для сравнения, собрало всего 7,7 млн просмотров.

Трансляция сериала стала второй по популярности в праздничном телеэфире в канун Нового года, уступив только торжественному обратному отсчету и показу фейерверков, который набрал 11,6 млн зрителей.

Отмечается, что предыдущий новогодний эпизод "Шерлока" "Безобразная невеста", который был показан в 2016 году, собрал 8,4 млн зрителей.
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Источник:

gazeta.ru

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