НТКУ надеется на старт продажи билетов на Евровидение-2017 в феврале
Ранее АМКУ обязал организаторов отменить процедуру закупки услуги по продаже билетов на песенный конкурс
Заместитель генерального директора ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания" Павел Грицак выразил надежду, что билеты на песенный конкурс "Евровидение-2017" начнут продавать в феврале. Об этом сообщает пресс-служба НТКУ.
Согласно сообщению, Антимонопольный комитет Украины обязал НТКУ отменить процедуру закупки услуги по продаже билетов на "Евровидение-2017" после рассмотрения жалобы общества с ограниченной ответственностью "Маэстро тикет систем".
"Мы будем выполнять решение Антимонопольного комитета, это уполномоченный государственный орган, у нас нет других вариантов. Мы не можем сказать, что согласны с этим решением, поэтому ищем варианты решения сложившейся ситуации, чтобы запустить билеты в продажу как можно раньше. Мы проводим консультации по этому вопросу с Европейским вещательным союзом, и не будем принимать никаких решений без согласования с ними", – сообщил Грицак.
Вместе с тем, Грицак выразил надежду, что билеты поступят в продажу уже в этом месяце: "Надеемся, что билеты поступят в продажу в феврале, мы активно работаем над воплощением этого".
Отметим, ранее в соцсетях пользователи начали обсуждать проведенный организаторами "Евровидения-2017" тендер на продажу билетов на конкурс. Как оказалось, среди четырех компаний, организаторы выбрали частное предприятие "В Тикет", которое запросило за свои услуги 2 млн 537 тыс грн. В то время как ООО "Укртикет" запросило за свои услуги лишь 1 копейку, а "Маэстро тикет" и "Карабас" – 352 тыс и 353 тыс гривен соответственно.
Участники тендера сразу подали соответствующее заявление в АМКУ.
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