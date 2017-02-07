НТКУ надеется на старт продажи билетов на Евровидение-2017 в феврале

Сегодня, 22:32

Ранее АМКУ обязал организаторов отменить процедуру закупки услуги по продаже билетов на песенный конкурс

НТКУ надеется на старт продажи билетов на Евровидение-2017 в феврале, фото facebook.com/1tvua
НТКУ надеется на старт продажи билетов на Евровидение-2017 в феврале, фото facebook.com/1tvua

Заместитель генерального директора ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания" Павел Грицак выразил надежду, что билеты на песенный конкурс "Евровидение-2017" начнут продавать в феврале. Об этом сообщает пресс-служба НТКУ.

Согласно сообщению, Антимонопольный комитет Украины обязал НТКУ отменить процедуру закупки услуги по продаже билетов на "Евровидение-2017" после рассмотрения жалобы общества с ограниченной ответственностью "Маэстро тикет систем".

"Мы будем выполнять решение Антимонопольного комитета, это уполномоченный государственный орган, у нас нет других вариантов. Мы не можем сказать, что согласны с этим решением, поэтому ищем варианты решения сложившейся ситуации, чтобы запустить билеты в продажу как можно раньше. Мы проводим консультации по этому вопросу с Европейским вещательным союзом, и не будем принимать никаких решений без согласования с ними", – сообщил Грицак.

Вместе с тем, Грицак выразил надежду, что билеты поступят в продажу уже в этом месяце: "Надеемся, что билеты поступят в продажу в феврале, мы активно работаем над воплощением этого".

Отметим, ранее в соцсетях пользователи начали обсуждать проведенный организаторами "Евровидения-2017" тендер на продажу билетов на конкурс. Как оказалось, среди четырех компаний, организаторы выбрали частное предприятие "В Тикет", которое запросило за свои услуги 2 млн 537 тыс грн. В то время как ООО "Укртикет" запросило за свои услуги лишь 1 копейку, а "Маэстро тикет" и "Карабас" – 352 тыс и 353 тыс гривен соответственно.

Участники тендера сразу подали соответствующее заявление в АМКУ.
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"Сегодня"

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