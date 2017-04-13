Объявлена программа Каннского кинофестиваля: в ней есть фильм режиссера из Украины

Сегодня, 18:10

Откроет фестиваль конкурсная лента "Призраки Исмаэля", в которой снялись Марион Котийяр, Шарлотта Генсбур и Луи Гаррель

Клаудия Кардинале. Фото: AFP
Клаудия Кардинале. Фото: AFP

Организаторы 70-го Каннского кинофестиваля объявили программу смотра в 2017 году. В этом году в конкурс вошли 19 фильмов, в том числе "Кроткая" украинского режиссера Сергея Лозницы.

Откроет фестиваль конкурсная лента "Призраки Исмаэля" Арно Деплешена, в которой снялись Марион Котийяр, Шарлотта Генсбур и Луи Гаррель.

Основная конкурсная программа выглядит так:

"120 ударов в минуту", режиссер Робин Кампилло
"Роковое искушение", режиссер София Коппола
"На следующий день", режиссер Хон Сан-Су
"Кроткая", режиссер Сергей Лозница
"Хорошее время", режиссеры Бен Сэфди, Джошуа Сэфди
"Хеппи энд", режиссер Михаэль Ханеке
"Из ниоткуда", режиссер Фатих Акин
"Спутник Юпитера", режиссер Корнел Мундруцо
"Убийство священного оленя", режиссер Йоргос Лантимос
"Двойной любовник", режиссер Франсуа Озон
"Грозный", режиссер Мишель Хазанавичус
"Нелюбовь", режиссер Андрей Звягинцев
"Истории семьи Майровиц", режиссер Ноа Баумбак
"Окча", режиссер Пон Джун-Хо
"Свет", режиссер Наоми Кавасе
"Роден", режиссер Жак Дуайон
"Мир, полный чудес", режиссер Тодд Хейнс
"Ты никогда здесь не был", режиссер Линн Рэмси

Кроме основной программы, будет также программа "Особый взляд", которую откроет драма "Барбара" француза Матье Амальрика. В рамках секции будут представлены фильмы Киеси Куросавы, Мишеля Франко и Серджио Кастеллитто.

70-й Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая.

Ранее сообщалось, что Моника Беллуччи будет ведущей Каннского фестиваля, а лицом Каннского фестиваля стала 78-летняя Клаудия Кардинале.
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