Порносайт предложил сестрам Вачовски проспонсировать "Восьмое чувство"

Сегодня, 04:58

Сериал рассказывает о восьми людях из разных точек планеты, которые неожиданно оказываются связаны друг с другом мысленно и эмоционально

Кадр из фильма &quot;Восьмое чувство&quot;
Кадр из фильма "Восьмое чувство"

Вице-президент сайта xHamster Алекс Хокинс написал сестрам Вачовски открытое письмо с предложением проспонсировать съемки третьего сезона сериала "Восьмое чувство", – передает buro247.ua.

В своем обращении Хокинс подчеркнул, что xHamster является одним из самых популярных интернет-ресурсов. Его дневная посещаемость выше, чем у New York Times, ESPN или Daily Mail, поэтому он может предоставить создателям сериала не только деньги, но и аудиторию.

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Хокинс также отметил, что сайт поддерживает авторов в вопросах сексуальности и выступает против законов, ограничивающих права ЛГБТ-сообщества в США и во всем мире.

"Да, xHamster не самый очевидный кандидат, но еще лет 5 назад люди смеялись над идеей Netflix снимать оригинальные сериалы. Мы думаем, что наше время, как и ваше, пришло", — подытожил он.

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"Восьмое чувство" рассказывает о восьми людях из разных точек планеты, которые неожиданно оказываются связаны друг с другом мысленно и эмоционально. Они могут видеть друг друга и говорить между собой так, будто находятся рядом. Также они получают доступ к знаниям и умениям друг друга.

Сериал исследует темы политики, сексуальности и гендерной идентичности. После второго сезона Netflix решили закрыть шоу из-за низких рейтингов.

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