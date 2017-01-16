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Последняя серия "Шерлока" появилась в сети до выхода на телеэкраны http://www.segodnya.ua/img/article/7884/60_main.1484524156.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/60_tn.1484524156.jpg Шоу-бизнес Создатели сериала призвали его поклонников не распространять серию в интернете

Последняя серия "Шерлока" появилась в сети до выхода на телеэкраны

Сегодня, 01:49

Создатели сериала призвали его поклонников не распространять серию в интернете

Последняя серия &quot;Шерлока&quot; нелегально появилась в интернете, фото bbc.com
Последняя серия "Шерлока" нелегально появилась в интернете, фото bbc.com

Российская версия последней серии четвертого сезона британского сериала "Шерлок" появилась в интернете до выхода в телеэфир. Об этом сообщается на сайте телеканала BBC.

Создатели сериала призвали его поклонников не распространять серию в интернете.

"Мы в курсе, что третий эпизод был нелегально загружен в интернет. Если вы его увидите где-то, то, пожалуйста, не распространяйте его", - говорится в официальном профиле сериала в Twitter

"Российскую версию серии "Последнее дело" нелегально загрузили. Пожалуйста, не распространяйте ее. До этого момента у вас так хорошо получалось воздерживаться от спойлеров. У нас почти получилось", - написала в Twitter продюсер сериала Сью Верчью.
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