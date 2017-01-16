Последняя серия "Шерлока" появилась в сети до выхода на телеэкраны

Создатели сериала призвали его поклонников не распространять серию в интернете

Российская версия последней серии четвертого сезона британского сериала "Шерлок" появилась в интернете до выхода в телеэфир. Об этом сообщается на сайте телеканала BBC.

Создатели сериала призвали его поклонников не распространять серию в интернете.

"Мы в курсе, что третий эпизод был нелегально загружен в интернет. Если вы его увидите где-то, то, пожалуйста, не распространяйте его", - говорится в официальном профиле сериала в Twitter.

"Российскую версию серии "Последнее дело" нелегально загрузили. Пожалуйста, не распространяйте ее. До этого момента у вас так хорошо получалось воздерживаться от спойлеров. У нас почти получилось", - написала в Twitter продюсер сериала Сью Верчью.