Последняя серия "Шерлока" появилась в сети до выхода на телеэкраны
Создатели сериала призвали его поклонников не распространять серию в интернете
Российская версия последней серии четвертого сезона британского сериала "Шерлок" появилась в интернете до выхода в телеэфир. Об этом сообщается на сайте телеканала BBC.
Создатели сериала призвали его поклонников не распространять серию в интернете.
"Мы в курсе, что третий эпизод был нелегально загружен в интернет. Если вы его увидите где-то, то, пожалуйста, не распространяйте его", - говорится в официальном профиле сериала в Twitter.
"Российскую версию серии "Последнее дело" нелегально загрузили. Пожалуйста, не распространяйте ее. До этого момента у вас так хорошо получалось воздерживаться от спойлеров. У нас почти получилось", - написала в Twitter продюсер сериала Сью Верчью.
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