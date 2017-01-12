Ренате Литвиновой исполнилось 50 лет: лучшие цитаты

Сегодня, 12 января 2017 года, 50 лет исполняется известной российской актрисе Ренате Литвиновой. Свой полувековой юбилей она празднует в кругу родных и близких людей.

На счету Ренаты Литвиновой много ролей в фильмах и пьесах.

Звездный час Ренаты Литвиновой настал в 2002 году после премьеры фильма "Граница. Таежный роман", в котором она сыграла роль медсестры Альбины Ворон. После завоеванной славы актриса погрузилась в режиссерскую работу, и в 2004 году выпустила свой первый полнометражный фильм "Богиня: как я полюбила".

На данный момент 50-летняя Рената Литвинова работает над постановкой собственной пьесы "Северный ветер".

Стоит отметить, что меткие высказывания Ренаты Литвиновой мгновенно становятся крылатыми фразами. Предлагаем вспомнить самые яркие фразы знаменитости о любви, жизни, мужчинах и успехе.

"Мне нравится холодное время года. Ненавижу жару, люблю зиму. Я хотела бы гулять в холодильнике. И Антарктиду надо бы посетить, пока она не растаяла".

"Мой внутренний стержень вовсе не во мне, а в тех, кого я люблю. И не разлюблю никогда".

"Все люди внутри себя имеют шкафчик, в котором стоят тонкие хрустальные стаканы наших иллюзий... Шкафчик открывается, и этот стакан бьется внутри себя. Некоторые иллюзии рушатся постепенно, от встречи к встрече. Как елочные игрушки из стекла: на этот Новый год у зайца отбита лапка, на другой ухо, на третий – выпал глаз. Я теперь за то, чтобы не разрушались мифы".

"Никогда в жизни я не осужу никого ни за какие ошибки. Это надо делать, это жизнь. А зачем тогда вы живете, если вы не делаете ошибки?"

"Даже поцелуй или бокал ледяного шампанского не принесет удовольствия, если принимать его каждый день".

"Я думаю, что свое надо ждать, не надо компромиссничать. Человек ведь даже может взять себя в руки и произнести вот эти самые важные слова. И даже вы можете пожениться, и у вас даже может быть общий ребенок — и это окажется все неважно, если это нелюбовь. Когда встретится любовь, все вопросы отпадут".

"Я могу десятки лет спать по несколько часов в сутки, болеть непроверенными болезнями, ломаться, пить по сто бокалов каждый день, быть против всех — отвергнутой, осмеянной, униженной, стареющей, — и оставаться сильной только ради одного любимого человека".

"Я не вполне согласна с тем, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Есть события подтачивающие — и есть нечто такое, что добивает прямо в сердце. Человек ведь очень беззащитное существо. Есть, конечно, люди, которые живут, никого не допуская к своему сердцу слишком близко. Таких полно! Но я предпочитаю все-таки чувствовать — и любовь, и, как продолжение любви, боль. Даже такую боль, от которой умирают... И отчаянию всегда отдаюсь до конца".

"Я не понимаю, как люди могут совсем не пить. Как они тогда выносят мир?"

"Если человек на вас давит, хочет, чтобы вы жили так, как он говорит, — он вас не любит. Если мне не будут давать свободу, я просто умру. Завяну. Это моя версия жизни".

"Просто сейчас такой период. Такое обострение женского начала. А мужчины как-то странно мутировали, понимаете? Они не такие, какими были мой отец и дедушка. Какие-то совсем другие. Такой третий пол, загадочные существа".

"Смотрела недавно на свои фотографии и думала: "Надо же! Как я красиво старею!"

"Каждый родившийся человек, пусть некрасивый, переживает, в своей жизни пик красоты, хоть полчаса, хоть несколько мгновений, но он бывает".

"Влюбленность и любовь — две совершенно разные истории. Влюбленность мимолетна, влюбившись, ты постоянно находишься в приподнятом состоянии. С любовью, понимаете ли, сложнее. Это совершенно отдельная, большая тема. Любовь никогда не может быть краткосрочной, годы и годы она держит нас. Она не может сопровождаться обидами, потому что это абсолютно жертвенное чувство. Как приговор. Вот тебя приговорили, и ты всегда будешь все прощать любимому человеку. Мне кажется, что тот, кто любит, любим Богом"

"Не делайте ничего, чтобы произвести впечатление на мужчину. Никогда. Вообще. Принципиально. Если мужчина не присоединился, значит, он не должен был присоединиться. Настоящая любовь возникает сразу и не потому, что ты хочешь кого-то пристегнуть"