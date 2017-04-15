В России отменили вечеринку перед Евровидением-2017

Сегодня, 00:34

Ранее организаторы сообщали, что на официальной русской вечеринке перед "Евровидением" выступят конкурсанты из девяти стран, а также специальные гости

Юлия Самойлова. Фото: life.ru
Юлия Самойлова. Фото: life.ru

Организаторы российской pre-party конкурса "Евровидение-2017", запланированной на 21 апреля, отменили концерт, передает РИА "Новости".

"Мероприятие Moscow Eurovision Party 2017, запланированное на 21 апреля 2017, отменяется в связи с нестабильной политической ситуацией и отсутствием официального решения об участии российской делегации," — говорится в сообщении на сайте.

Ранее организаторы сообщали, что на официальной русской вечеринке перед "Евровидением" выступят конкурсанты из девяти стран, а также специальные гости.
Предполагалось, что участница от России Юлия Самойлова выполнит конкурсную песню Flame is Burning и некоторые другие. В начале апреля стало известно, что продажа билетов прекратили. Многие делегации начали сообщать организаторов, которые смогут приехать в Москву только в том случае, если Россия будет допущена к голосованию (в конкурсе).

Напомним, организаторы Евровидения окончательно подтвердили, что Россия не будет участвовать в конкурсе.

Как сообщалось, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Самойловий на три года.

После этого Россия отказалась менять своего представителя на конкурсе "Евровидение" в Киеве, однако "Первый канал" подтвердил, что Самойлова примет участие в Евровидении в 2018 году.
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