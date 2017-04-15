Россию могут не пустить на Евровидение и в 2018 году

Организаторы конкурса примут решение после проведения соревнования в Киеве

Организаторы Евровидения рассмотрят возможность недопуска России к музыкальному конкурсу в 2018 году, передает Лента.ru.

Решение будет принято после проведения соревнования в Киеве.

"В приоритете у нас само шоу. Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия", – отметили в Европейском вещательном союзе.

Отмечается, что согласно действующим правилам конкурса, из-за отказа России транслировать Евровидение-2017 может быть лишена права отправить своего представителя на соревнование в следующем году.

Как сообщалось, Россия якобы намерена отправить Юлию Самойлову на Евровидение-2018.

При этом сама Самойлова не знает, поедет ли на Евровидение-2018.