Россию могут не пустить на Евровидение и в 2018 году

Сегодня, 08:19

Организаторы конкурса примут решение после проведения соревнования в Киеве

Евровидение-2018 может пройти тоже без России. Фото: из открытых источников
Евровидение-2018 может пройти тоже без России. Фото: из открытых источников

Организаторы Евровидения рассмотрят возможность недопуска России к музыкальному конкурсу в 2018 году, передает Лента.ru.

Решение будет принято после проведения соревнования в Киеве.

"В приоритете у нас само шоу. Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия", – отметили в Европейском вещательном союзе.

Отмечается, что согласно действующим правилам конкурса, из-за отказа России транслировать Евровидение-2017 может быть лишена права отправить своего представителя на соревнование в следующем году.

Как сообщалось, Россия якобы намерена отправить Юлию Самойлову на Евровидение-2018.

При этом сама Самойлова не знает, поедет ли на Евровидение-2018.
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