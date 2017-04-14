Саудовскую принцессу уволили с поста главреда Vogue Arabia

Дину аль-Джухани Абдулазиз раскритиковали за обложку с моделью Джиджи Хадид с лицом, закрытым вуалью

Саудовская принцесса Дина аль-Джухани Абдулазиз была уволена с поста главного редактора издания Vogue Arabia, – сообщает НВ. "Да, меня уволили. Я не могу сказать больше. Мое официальное заявление скоро выйдет", – цитирует Абдулазиз Financial Times.

Принцесса была уволена после выхода всего лишь двух номеров журнала Vogue Arabia.

Издатель Conde Nast запустил 22-е международное издание Vogue в Дубае в цифровой форме в прошлом году, а в марте вышел первый печатный номер журнала. Принцесса получила должность главного редактора, не имея опыта в издательском деле.

Фото: Glamour

На презентации нового журнала представитель Conde Nast охарактеризовал Абдулазиз как "маяк моды в регионе" с "репутацией лидера моды и источника вдохновения для местных и международных дизайнеров".

Ее пребывание в данной должности было непростым. Находясь в Париже в ожидании Недель моды, она рассказала друзьям, что у нее возник конфликт с Conde Nast по поводу дебютной обложки. На ней была изображена Джиджи Хадид с лицом, закрытым вуалью. Издатели, по ее словам, увидели в этом неспособность грамотно использовать популярность супермоделей.

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По словам источников, руководство издательства позитивно восприняло первые номера саудовского издания, но у него возникли вопросы относительно высоких операционных затрат.

Conde Nast пока еще ничего не сообщил о том, кто придет на замену принцессе в Vogue Arabia.