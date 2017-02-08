Сценарист Бекир Мамедиев: "Написали фильм с украинской душой"

Сценарист рассказал о том, как родилась идея написать фильм об интернет-зависимом молодом человеке, который из-за инфоголизма не замечает ничего вокруг, даже беременность своей жены

Украинское кинопроизводство, находясь на этапе своего становления, рождает новые формы. Фильмов, созданных в Украине и украинцами, пока что мало, но главное, что этот процесс запущен. Сайт Сегодня.ua пообщался со сценаристом украинской молодежной комедии "Инфоголик", которая выходит в прокат уже 2 марта. Бекир Мамедиев (студия "Мамахохотала") рассказал о том, как родилась идея написать фильм об интернет-зависимом молодом человеке, который из-за инфоголизма не замечает ничего вокруг, даже беременность своей жены, и чего ждать зрителю.

- Как родилась идея фильма "Инфоголик"?

- Принужденно (смеется). Работа началась с инициативы директора телеканала НЛО TV Ивана Букреева. Он сказал, что нам пора выходить на новый уровень и создать что-то такое, что мы еще не делали. Под все эти "параметры" идеально подходило создание прокатного фильма. Мечта каждого сценариста – написать полнометражный фильм. Мы согласились. Несколько авторских групп студии "Мамахохотала", в одной из которых был я, придумывали идеи для фильма. Была поставлена задача: снимать что-то актуальное, молодежное, знакомое молодой аудитории. После нескольких собраний мы решили, что нужно писать сценарий на тему технологий, так как они внедрились в нашу жизнь. Было придумано три идеи. На очередном собрании продюсер фильма Иван Букреев и режиссер-продюсер Валентин Шпаков выбрали вариант нашей авторской группы. Тогда он назывался "история о человеке, который залипает в новости".

- Перед вами была поставлена задача, на каком языке писать фильм?

- Нет. Наша авторская группа состоит из двух русскоязычных людей и одного украиноязычного. Большинство все решило (смеется). Когда дошло дело до диалогов, впервые возник вопрос "на каком языке говорить актерам в фильме". И мы решили использовать те языки, которые используем и в жизни.

- Исполнитель главной роли Евгений Янович писал вместе с вами сценарий фильма?

- Да. Он с самого начала принимал активное участие в написании сценария, проделал работы не меньше, чем мы.

- Это твой первый опыт работы с полнометражным фильмом. Какие сложности или неожиданности возникали при написании?

- Сложность написания фильма в том, что нужно постоянно держать интригу. Мы должны удивлять зрителя полтора часа, чтобы у него не появилось желания выйти из кинотеатра за добавкой пива или попкорна. Каждая сцена и каждый диалог должен "держать" его у экрана. Именно поэтому мы несколько раз переписывали сценарий – около 70% фильма было переделано. Когда мы перечитывали сценарий, каждый раз возникали какие-то нюансы, неточности или не понимание, почему главный герой поступает именно так. У сценаристов такая работа – сценарий не пишется, он в основном переписывается. Скажу так: в какой-то момент фильм начал жутко не нравиться, а мы переписывали его снова и снова. И вот, наконец, закончив и прочитав еще раз, мы поняли: "Да. Теперь он нам нравится!"

- Вы переписывали фильм потому, что вам не нравилось или потому что это требовали продюсеры и режиссеры?

- У нас была совместная работа. Мы приходили читать сценарий и сами понимали, где есть неточности. Обсуждали с режиссерами Владиславом Климчуком и Валентином Шпаковым, и все вместе приходили к решению. На определенном этапе они активно подключились к работе и чуть ли не писали вместе с нами, чтобы все стороны были довольны. Спасибо Ивану Букрееву, он нам во многом доверял.

- Имена героев. Как они придумывались?

- Изначально главного героя звали Константин. Нам нравилось это имя. Иван Букреев сказал: "Нет, мне не нравится это имя. Давайте изменим". И мы решили: чтобы имя понравилось Ивану Букрееву, назовем героя Ваня. В ответ услышали: "Нет, это очень плохое имя!". В итоге, нашего героя зовут Макс.

- Как родилось название фильма?

- Пока мы писали фильм, еще весной, все собрались и начали думать основательно. Название "Инфоголик" возникло очень быстро. Мы перебирали варианты, нужно было что-то связанное с телефоном, информацией, зависимостью и т.д. Произошло все как-то сообща. Все думали, и кто-то сказал "Инфоголик". Так же придумали и слоган к фильму.

- Вы написали комедию, но будет ли Женя Янович плакать в фильме?

- Это комедия, но куда же мы без любви? Помимо того, что мы хотим посмеяться, нам нужно попереживать за кого-то. Вот такая у нас душа украинская. Нужно было противопоставлять новости чему-то. Что теряет главный герой, пока "залипает" в телефон? Он пропускает жизнь. А что такое жизнь? Жизнь – это любовь. Поэтому есть любовная линия – отношения с женой, которые из-за "инфоголизма" рушатся. Нужно зрителю давать эмоции не только смеха, но и душевности. И Женя Янович будет плакать! Когда я смотрел эту сцену, у меня аж у самого комок в горле встал. Очень цепляет.

- Каков персонаж Олега Маслюка?

- В фильме его зовут Сеня. Это образ оптимиста с горящими глазами, который постоянно предлагает свои идеи. Все самые смешные шутки держатся на нем. Мы изначально знали, кто будет играть эту роль, нам на него было легко придумывать юмор. Олег Маслюк отлично справился! Он заставит посмеяться зрителя.

- Ты как сценарист смотришь комедийные фильмы. Их много. Чем отличается "Инфоголик", почему зритель должен прийти в кино?

- Во-первых, он смешной. Во-вторых, он живой: мы поставили главного героя в такие условия, что интересно наблюдать, как он выберется из проблем. В-третьих, зритель должен пойти в кино потому, что фильм затрагивает актуальную тему – "залипание" в телефоны. 99% зрителей узнают себя в главном герое.

- Как думаешь, кто придет на фильм?

- Все должны пойти на этот фильм (улыбается). Люди, которые хоть раз зависали в новостной ленте. И люди, которых это раздражает. Старшему поколению будет интересно посмотреть фильм, потому что они видят подобное на своих детях.

- Тебя вдохновил фильм? Тебе захотелось после работы над "Инфоголиком" писать еще что-то большое?

- Очень вдохновил. И мы будем работать. После того, как ты пишешь большой проект, тяжело писать мелкие. Ты начинаешь мыслить идеями для фильма. Я бы попробовал написать драму. Драма и комедия очень близки. Они отображаются зеркально, в зависимости от того, как воспринимается проблема. Можно развод с женой показать с юмором, а можно со слезой. Если я буду работать над драмой, она все равно будет комедийной. Мне хочется вызвать такие эмоции, когда и смешно, и плакать хочется.

Увидеть фильм "Инфоголик", снятый по заказу телеканала НЛО TV совместно с Idea Production, студией "Мамахохотала" и "Кинокомпанией ММД", можно будет со 2 марта во всех кинотеатрах Украины.