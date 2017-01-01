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Семь самых ожидаемых книг 2017 года http://www.segodnya.ua/img/article/7821/54_main.1482426365.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/54_tn.1482426365.jpg Шоу-бизнес В апреле привет из прошлого передаст автор известных романов "Ночь нежна" и "Великий Гэтсби" Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Семь самых ожидаемых книг 2017 года

Вчера, 22:37

В апреле привет из прошлого передаст автор известных романов "Ночь нежна" и "Великий Гэтсби" Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Фото: wallpaperscraft.ru
Фото: wallpaperscraft.ru

В этом году читателей всего мира порадует шестая книга цикла "Песнь Льда и Пламени", еще одна история о Роберте Лэнгдоне от Дэна Брауна и первая книга актера Гари Олдмана, пишет "Букля".

  •  "Ветра зимы", Джордж Мартин

Наверное, это самая ожидаемая книга за последние несколько лет, ведь предыдущая книга "Танец с драконами" вышла в 2011 году, в 2017 году ожидается выход шестой книги цикла "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Мартина под названием "Ветра зимы". По последним данным "Ветра зимы" должны выйти в марте 2017 года. Но радоваться преждевременно не стоит, ведь автор не впервые откладывает выход этой истории.

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Фото: dailydot.com

  • I’d Die for You, Фрэнсис Скотт Фицджеральд

В апреле привет из прошлого передаст автор известных романов "Ночь нежна" и "Великий Гэтсби" Фрэнсис Скотт Фицджеральд.  Американское издательство опубликует ранее неизданные рассказы, которые автор писал в 30-е годы прошлого века. Сборник рассказов выйдет под названием I’d Die for You. В нем собраны истории, которые не могли быть напечатали при жизни автора, так как они разительно отличались от привычных представлений о мире и жизни в целом. А сам автор не хотел, чтобы его труды были подвергнуты изменениям и цензуре.

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Фото: lodicelagente.com

  • "Миллениум" (вторая книга), Давид Лагеркранц

Эстафетную палочку от Стига Ларссона принял автор Давид Лагеркранц, который пишет продолжение трилогии "Миллениум". Вторая книга выйдет осенью 2017 года и как говорит сам автор, книгу будет легче читать, ведь он постарался отойти от научно-популярной тематики. Пока сюжета книги автор не раскрывает.

  • "Происхождение", Дэн Браун

Осень 2017 года порадует и новой историей о профессоре Роберте Лэнгдоне Дэна Брауна. В новой книге "Происхождение", профессору снова придется столкнуться с опасностями, шифрами, тайнами, ответить на вопросы религии, науки и искусства.

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Фото: bigmir)net

  • "Принц теней", Кассандра Клэр

Любимая писательница подростков Кассандра Клэр, которая получила известность после выхода серии "Орудия смерти", в мае  выпускает вторую часть новой трилогии "Темные искусства" – "Принц теней". Первая часть носит название "Леди Полночь". Это история об Эмме и ее друге Джулиане, которые истребляют демонов. Новый цикл будет не менее завораживающим и мистическим.

  • "Зарезать Марка", Вероника Рот

А уже в начале 2017 года выходит новый роман Вероники Рот, известной по серии книг "Дивергент". Новый роман "Зарезать Марка" рассказывает об Акосе и его брате, которых похитили и доставили на другую планету, где царствует жестокость и диктатура. Молодым людям придется очень постараться, чтобы выжить.

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Фото: Divergent France

  • "Кровавые всадники", Гари Олдман

Порадовать поклонников решил и известный актер Гари Олдман, примерявший на себя роль писателя. Гари Олдман написал вестерн о силе любви под названием "Кровавые всадники". История о вампирах, которые живут на Диком Западе. Можно сказать, одно – Гари был потрясающ в роли Дракулы, но будет ли также хорош его роман?
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Источники:

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