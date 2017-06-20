Сеть "взорвала" пародия на клип Тины Кароль

Сегодня, 15:25

На Youtube выложили смешной видеомем на клип певицы 

 


Пародия на клип Тины Кароль. Видео: super_ mamylya

Поклонники Тины Кароль сделали пародию на клип "Я не перестану".

На Youtube пользователь под ником Супер Мамуля выложила видеоролик, который точь в точь повторяет последнюю видеоработу Тины Кароль на песню "Я не перестану" .

В клипе-пародии две маленькие девочки, одетые в красные лосины и бежевый гольф, как и Кароль в своем клипе, повторяют движения певицы и копируют ее.

"Наша новая пародия на замечательный клип Тины Кароль "Я не перестану". В главных ролях Аврора и Кира, девочки очень старались, поддержите их лайком и репостом. А еще не забывайте подписываться на наш канал, что бы не пропустить новые работы", – подписала автор видео свой ролик.

Поклонники Кароль тут же стали постить пародию у себя на страницах в социальной сети. По хэштэгу #янеперестану также можно найти множество фото детей, одетых как в клипе певицы.

Стоит отметить, что на фото позируют в основном дети, наверное, им понравился эротический клип певицы.
фото, видео, дети, Тина Кароль, клип, Кароль, пародия, YouTube, сеть, поклонники, видеоролик

Вы сейчас просматриваете новость "Сеть "взорвала" пародия на клип Тины Кароль". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Алан Бадоев прокомментировал откровенный клип Ани Лорак

Вчера, 13:28

"Ани бесстрашно воплотила монолог боли и откровенности", – сказал режиссер

Звезды

Рианна в прозрачном топе снялась в новом клипе DJ Khaled

18 Июня, 08:14

Певица появилась в образе чувственной латинской женщины

Звезды

Александра Кучеренко в клипе Lucky4

"Мисс Украина" Александра Кучеренко снялась в клипе бойз-бенда Lucky4

15 Июня, 18:30

Александра Кучеренко устроила магнетическое дефиле в купальнике

Звезды

Юлия Думанская представила клип на украиноязычную песню Потапа

15 Июня, 14:30

В новой видеоработе артистка предстает в образе нежной невесты

Звезды

Селена Гомес в новом клипе

Селена Гомес сыграла четыре разных образа в новом клипе

15 Июня, 12:30

Видеоклип на композицию "Bad Liar" стал вторым за 2017 год – в феврале Гомес презентовала песню "It Ain’t Me""

Мир

На месте происшествия. Кадр из видео

Видеошок: в США полиция приняла съемки клипа за угон авто и открыла огонь

15 Июня, 05:27

Музыканты разыгрывали сцену, в которой Jeep Wrangler преграждает дорогу суперкару

Люди

Иностранцы массово едут снимать клипы в киевских трущобах

14 Июня, 19:16

Видео, снятые в украинской столице, получают престижные награды за рубежом

Мир

Французский "человек-паук" показал свое восхождение на небоскреб за 20 минут

14 Июня, 02:55

За подобное правонарушение Роберу мог грозить штраф от 100 до 600 евро, однако мужчину освободили без предъявления обвинений  

Звезды

Тина Кароль испытала безвиз и поделилась впечатлениями

13 Июня, 12:30

Певица слетала в Латвию по биометрическому паспорту 

Звезды

Новый клип Бузовой бьет рекорды по просмотрам

13 Июня, 06:25

Телезвезда разместила видеоролики фанатов, которые танцуют под ее песню

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования