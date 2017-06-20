Сеть "взорвала" пародия на клип Тины Кароль

Поклонники Тины Кароль сделали пародию на клип "Я не перестану".

На Youtube пользователь под ником Супер Мамуля выложила видеоролик, который точь в точь повторяет последнюю видеоработу Тины Кароль на песню "Я не перестану" .

В клипе-пародии две маленькие девочки, одетые в красные лосины и бежевый гольф, как и Кароль в своем клипе, повторяют движения певицы и копируют ее.

"Наша новая пародия на замечательный клип Тины Кароль "Я не перестану". В главных ролях Аврора и Кира, девочки очень старались, поддержите их лайком и репостом. А еще не забывайте подписываться на наш канал, что бы не пропустить новые работы", – подписала автор видео свой ролик.





















Поклонники Кароль тут же стали постить пародию у себя на страницах в социальной сети. По хэштэгу #янеперестану также можно найти множество фото детей, одетых как в клипе певицы.

Стоит отметить, что на фото позируют в основном дети, наверное, им понравился эротический клип певицы.