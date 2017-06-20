Сеть "взорвала" пародия на клип Тины Кароль
На Youtube выложили смешной видеомем на клип певицы
Поклонники Тины Кароль сделали пародию на клип "Я не перестану".
На Youtube пользователь под ником Супер Мамуля выложила видеоролик, который точь в точь повторяет последнюю видеоработу Тины Кароль на песню "Я не перестану" .
В клипе-пародии две маленькие девочки, одетые в красные лосины и бежевый гольф, как и Кароль в своем клипе, повторяют движения певицы и копируют ее.
"Наша новая пародия на замечательный клип Тины Кароль "Я не перестану". В главных ролях Аврора и Кира, девочки очень старались, поддержите их лайком и репостом. А еще не забывайте подписываться на наш канал, что бы не пропустить новые работы", – подписала автор видео свой ролик.
Поклонники Кароль тут же стали постить пародию у себя на страницах в социальной сети. По хэштэгу #янеперестану также можно найти множество фото детей, одетых как в клипе певицы.
Стоит отметить, что на фото позируют в основном дети, наверное, им понравился эротический клип певицы.
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