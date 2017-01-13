Ситуация с женщинами в кино не улучшается с 1998 года – исследование

Доля женщин-режиссеров составила 7% против 9% в 2015 и 1998 годах

Ситуация с работой женщин в кино не улучшается с 1998 года, сообщает Deadline со ссылкой на исследование "Целлулоидный потолок".

Автором доклада выступила доктор Марта Лозен из центра изучения женщин в кино и на телевидении в Сан-Диего.

Как оказалось, среди всех режиссеров, сценаристов, продюсеров, исполнительных продюсеров, монтажеров и операторов, работавших над 250 самыми кассовыми фильмами в домашнем прокате в 2016 году, женщин было лишь 17%.

Отмечается, что этот показатель на 2% меньше по сравнению с 2015 годом и столько же, сколько было зафиксировано в первом докладе в 1998 году.

Доля женщин-режиссеров составила 7% против 9% в 2015 и 1998 годах. Наибольший процент показали женщины-продюсеры (24%).

Также выяснилось, что чаще всего женщины работают в документальном и драматическом жанрах – 24% и 20% соответственно.

Тем временем Мадонна показала интимное место и призвала к Маршу женщин против Трампа.