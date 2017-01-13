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Ситуация с женщинами в кино не улучшается с 1998 года – исследование http://www.segodnya.ua/img/article/7881/7_main.1484323543.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/7_tn.1484323543.jpg Шоу-бизнес Доля женщин-режиссеров составила 7% против 9% в 2015 и 1998 годах

Ситуация с женщинами в кино не улучшается с 1998 года – исследование

Сегодня, 18:50

Доля женщин-режиссеров составила 7% против 9% в 2015 и 1998 годах

Команда, которая работала над фильмом &quot;Ла-Ла Ленд&quot; на церемонии Золотой глобус. Фото: AFP
Команда, которая работала над фильмом "Ла-Ла Ленд" на церемонии Золотой глобус. Фото: AFP

Ситуация с работой женщин в кино не улучшается с 1998 года, сообщает Deadline со ссылкой на исследование "Целлулоидный потолок".

Автором доклада выступила доктор Марта Лозен из центра изучения женщин в кино и на телевидении в Сан-Диего.

Как оказалось, среди всех режиссеров, сценаристов, продюсеров, исполнительных продюсеров, монтажеров и операторов, работавших над 250 самыми кассовыми фильмами в домашнем прокате в 2016 году, женщин было лишь 17%.

Отмечается, что этот показатель на 2% меньше по сравнению с 2015 годом и столько же, сколько было зафиксировано в первом докладе в 1998 году.

Доля женщин-режиссеров составила 7% против 9% в 2015 и 1998 годах. Наибольший процент показали женщины-продюсеры (24%).

Также выяснилось, что чаще всего женщины работают в документальном и драматическом жанрах – 24% и 20% соответственно.

Тем временем Мадонна показала интимное место и призвала к Маршу женщин против Трампа.
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Источник:

gazeta.ru

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