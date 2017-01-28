Скончался известный актер из Гарри Поттера

Сегодня, 08:07

Джон Херт умер в возрасте 77 лет, причина смерти не называется

Джон Херт. Фото: AFP
Джон Херт. Фото: AFP

Британский актер Джон Херт, известный по роли мистера Олливандера в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 77 лет, сообщает Корреспондент со ссылкой на The Independent.

Причина смерти не называется.

В 2015 году у Херта был диагностирован рак поджелудочной железы. В том же году актер сообщил, что рак был успешно излечен.

Актер наиболее известен по участию в фильмах "Полуночный экспресс", "1984", "Человек-слон", "Чужой", "Контакт", "Хеллбой: Герой из пекла", "Хеллбой 2: Золотая армия", "Ключ от всех дверей", "V – значит вендетта", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" и серии фильмов о Гарри Поттере.

Кейн, персонаж Херта в фильме "Чужой", был признан одним из самых запоминающихся персонажей в истории кинематографа.

Актер дважды номинировался на премию "Оскар". Также он является лауреатом премии "Золотой глобус" и четырехкратным лауреатом премии BAFTA. Рыцарь-бакалавр (2015) и командор Ордена Британской империи (CBE, 2004).
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