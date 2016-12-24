Создатели "Игры престолов" вернут погибшего персонажа

Один из погибших персонажей популярного сериала "Игра престолов" вернется на экраны. Как сообщает Watchers on the Wall, речь идет о Бенджене Старке, которого сыграл актер Джеф Моул.

В шоу этот персонаж не появлялся порядка пяти лет. Он исчез еще в первом сезоне – ушел за Стену после того, как довел Джона Сноу до Черного замка.

Однако в шестом сезоне сериала он все же промелькнул, раненный белыми ходоками и спасенный детьми леса. После этого о судьбе персонажа ничего не было известно. Поклонники решили, что он погиб.

По информации издания, Джеф Моул был замечен в компании своих коллег по съемочной площадке "Игры престолов" в Белфасте, где в настоящее время идет работа над новым сезоном проекта. Официальной информации по этому поводу пока нет.

Ранее сообщалось, что сети появился промо-ролик седьмого сезона сериала "Игра престолов".

Видео состоит из фрагментов новых серий. В нем можно увидеть практически всех главных героев, а также несколько новых персонажей.

Согласно официальному сообщению HBO, в 7 сезоне "Игры престолов" будет всего 7 серий, а премьера его состоится летом 2017 года – минимум на 2-3 месяца позже обычного.

Напомним, что все 6 сезонов "Игры престолов" предусматривали 10 эпизодов и обычно стартовали в эфире в апреле – за исключением самого первого сезона, премьера которого состоялась 31 марта.

"Вместо традиционного весеннего дебюта мы переносим премьеру на лето в соответствии с расписанием съемок", – заявил президент программного подразделения HBO Кейси Блойс в своем официальном сообщении.

"Игра престолов" — фэнтези-сериал, основанный на цикле романов американского писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Выходит с 2011 года.

Проект прославил многих начинающих и малоизвестных актеров, к примеру, Эмилию Кларк, Кита Харингтона, Софи Тернер и Мэйси Уильямс.

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