Создатели "Карточного домика" намекнули на возвращение погибшего героя

Создатели популярного сериала "Карточный домик" намекнули на возвращение погибшего героя в новом сезоне.

Об этом сообщается в twitter телепроекта Netflix.

Согласно информации в сообщении с текстом "Глава 4" и gif-изображением Зои Барнс, в сериал может вернуться героиня, которую играла актриса Кейт Мара. По сюжету ее персонаж был убит в первой серии второго сезона.

Теперь некоторые поклонники "Карточного домика" предполагают, что девушка может быть жива. По мнению других комментаторов, у Барнс есть сестра-близнец, отмечает The Mirror.

Премьера пятого сезона состоится 30 мая.

Тем временем вышел новый трейлер "Форсажа 8" с Шарлиз Терон.