Создатели "Карточного домика" намекнули на возвращение погибшего героя
Премьера пятого сезона сериала планируется на 30 мая
Создатели популярного сериала "Карточный домик" намекнули на возвращение погибшего героя в новом сезоне.
Об этом сообщается в twitter телепроекта Netflix.
Chapter 4 pic.twitter.com/yXMbEDwAMw— House of Cards (@HouseofCards) 5 февраля 2017 г.
Согласно информации в сообщении с текстом "Глава 4" и gif-изображением Зои Барнс, в сериал может вернуться героиня, которую играла актриса Кейт Мара. По сюжету ее персонаж был убит в первой серии второго сезона.
Теперь некоторые поклонники "Карточного домика" предполагают, что девушка может быть жива. По мнению других комментаторов, у Барнс есть сестра-близнец, отмечает The Mirror.
Премьера пятого сезона состоится 30 мая.
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