Создатели "Карточного домика" намекнули на возвращение погибшего героя

Сегодня, 13:39

Премьера пятого сезона сериала планируется на 30 мая

Создатели сериала заинтриговали поклонников. Кадр из видео
Создатели сериала заинтриговали поклонников. Кадр из видео

Создатели популярного сериала "Карточный домик" намекнули на возвращение погибшего героя в новом сезоне.

Об этом сообщается в twitter телепроекта Netflix.

Согласно информации в сообщении с текстом "Глава 4" и gif-изображением Зои Барнс, в сериал может вернуться героиня, которую играла актриса Кейт Мара. По сюжету ее персонаж был убит в первой серии второго сезона.

Теперь некоторые поклонники "Карточного домика" предполагают, что девушка может быть жива. По мнению других комментаторов, у Барнс есть сестра-близнец, отмечает The Mirror.

Премьера пятого сезона состоится 30 мая.

Тем временем вышел новый трейлер "Форсажа 8" с Шарлиз Терон
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