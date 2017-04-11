Новый тренд: детская присыпка вместо пудры для лица

Оказывается, детская присыпка может пригодиться для фиксации макияжа. Такой необычный вариант "финиша" предложила бьюти-блогер Николь Скайз. По задумке девушки нужно сначала сделать основу – нанести тон, корректоры и прочие средства, используемые для ежедневного мейкапа. Потом необходимо распылить на лицо детскую присыпку (желательно толстым слоем) и… окунуть лицо в холодную воду. Спустя несколько секунд вытереть кожу полотенцем – и готово, – пишет peopletalk.

"Удивительно, но на полотенце не останется косметики, – поделилась Николь. – Каким-то чудом она не стирается, и даже больше – после такой процедуры мой макияж становится просто идеальным. Только посмотрите, какой ровный тон кожи. Я в восторге!"