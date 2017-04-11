Новый тренд: детская присыпка вместо пудры для лица
Такой необычный вариант "финиша" для ежедневного мейкапа придает коже ровный тон
Оказывается, детская присыпка может пригодиться для фиксации макияжа. Такой необычный вариант "финиша" предложила бьюти-блогер Николь Скайз. По задумке девушки нужно сначала сделать основу – нанести тон, корректоры и прочие средства, используемые для ежедневного мейкапа. Потом необходимо распылить на лицо детскую присыпку (желательно толстым слоем) и… окунуть лицо в холодную воду. Спустя несколько секунд вытереть кожу полотенцем – и готово, – пишет peopletalk.
"Удивительно, но на полотенце не останется косметики, – поделилась Николь. – Каким-то чудом она не стирается, и даже больше – после такой процедуры мой макияж становится просто идеальным. Только посмотрите, какой ровный тон кожи. Я в восторге!"
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