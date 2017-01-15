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Свадьба века: российский олигарх заказал для внучки Элтона Джона, Мэрайю Кэри и Антонио Бандераса (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7883/51_main.1484475383.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/51_tn.1484475383.jpg Шоу-бизнес Торжество отгремело в столице Великобритании в эти выходные

Свадьба века: российский олигарх заказал для внучки Элтона Джона, Мэрайю Кэри и Антонио Бандераса (фото)

Сегодня, 12:16

Торжество отгремело в столице Великобритании в эти выходные

Российский миллиардер, совладелец аэропорта "Домодедово" Валерий Коган заказал на свадьбу внучки Ирины российских и мировых звёзд, среди которых были исполнители сэр Элтон Джон и Мэрайя Кэри, а также актер Антонио Бандерас.

Об этом сообщает издание Life.ru.

Торжество отгремело в столице Великобритании в эти выходные. Избранником 19-летней Ирины Коган стал ее ровесник — еврей английского происхождения Дэниел Кенвэй. Молодые люди познакомились в Лондоне, где проживает и учится Ирина.

Специально на роскошное торжество наследницы Когана в Туманный Альбион частными самолетами прилетели десятки представителей бизнес-элиты и целый взвод звезд шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Александр Серов, Игорь Николаев, Лев Лещенко, оперная дива Анна Нетребко, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, режисер Никита Михалков и другие. Саму свадьбу играли в знаменитом отеле The Landmark London — по всем еврейским канонам — после хупы гости переместились в банкетный зал, где смогли насладиться выступлением Анны Нетребко. Но самым долгожданным для невесты стал часовой концерт ее кумира сэра Элтона Джона.
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