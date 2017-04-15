Тайна Иуды Искариота: кто он — предатель или любимый ученик и жертва

Об этой персоне мне писать и тяжело, и легко одновременно! Легко потому, что в свое время я довольно основательно изучил о нем все, что мог найти в документальной и художественной литературе. Я мечтал написать о нем повесть. И меня не отпугивал факт, что о нем уже написана дюжина сочинений авторитетных писателей. Ведь никто, как мне казалось, не написал о нем с той точки зрения, с которой на него хотелось взглянуть мне. Это было в конце девяностых.

Я не знал, что в конце семидесятых в Египте нашли текст, получивший название "Евангелие Иуды", где как раз отстаивалась моя версия событий. Его перевели на русский язык лишь в середине нулевых, а в мои руки он попал только пару лет назад, когда я уже давно опубликовал все четыре части моей повести "Записки Иуды Искариота". И был рад, что тот старинный текст отчасти подтверждал мои мысли. Но теперь мне в разы тяжелей. Поскольку и я с тех пор изменился, и мое отношение ко всей этой истории также претерпело ряд существенных изменений. И это вполне закономерно! Все течет, сказал древний мыслитель, все меняется...

Есть категория людей, не терпящих другого мнения на то или иное событие, если оно противоречит уже устоявшемуся, официальному, привычному, ставшему их личной и довольно дорогой собственностью. Не дай Господь покуситься на малейшую критику данного мнения. Тогда ты мгновенно в их глазах становишься клеветником, богохульником, возомнившим о себе невесть что — невеждой! Смерть тебе! Изыди! Распни его!

И, согласитесь, одно дело — писать художественное произведение, и совсем иное дело — газетную статью, где тебе бы хотелось разобраться: кем же в действительности был злосчастный Иуда, в какой степени он виновен! Я в который раз рискну выступить в роли бесстрастного защитника того, кто на протяжении не одного столетия обвинялся если не всеми, то подавляющим большинством порядочных людей.

ИУДА КАК ХВАЛА

Итак! О моем нынешнем подзащитном нет ни одного упоминания в серьезных исторических трудах. Увы! И даже не утруждайте себя бесполезным поиском — просто поверьте мне на слово. Тогда я скажу вам нечто более значимое! Вообще, серьезные историки того, интересующего нас времени, не намного больше упоминают в своих трудах о главном наставнике и о великом учителе моего подзащитного. Я имею в виду Иисуса из Назарета, прозванного Христом. Невероятно, но факт! О Иисусе Христе буквально вскользь упоминает только древнегреческий историк Тацит и римский историк иудейского происхождения Иосиф Флавий — и все! Как вам это нравится? Причем одно из упоминаний некоторыми маловерами считается поздней вставкой, поэтому единственным источником, из которого мы будем вынуждены сегодня черпать информацию, остается Библия, а точнее — Новый Завет.

Но сперва попробуем, исходя из имени, понять, с кем мы собираемся иметь дело. Иуда Искариот! Имя Иуда в те времена пользовалось огромной популярностью. Этимологически происходит от слов "хвала", "прославленный Богом" или "прославляющий Бога"! Немаловажная деталь! Однако в Евангелиях Иуда наш имеет еще и добавочное имя Искариот. Это можно перевести как Иуда из Кариота. То есть Кариот не что иное, как место его рождения или долгого проживания. Возможно, город. Вот только, если верить историкам, никакого Кариота тогда еще не существовало. Был, правда, небольшой Крайот в Иудее — вот на него и падало подозрение как на место рождения Иуды. А кроме того, дорогие мои, еврейское "иш-керийот" может также переводиться как "человек из пригорода", потому как "керийот" — это пригород. Посему Иуда мог быть родом из неизвестного Кариота, мог быть из известного городка Крайота, ну и, наконец, просто из деревенского поселения рядом с Иерусалимом.

Что мы имеем? Мы примерно можем себе представить, откуда он родом. И мы знаем его имя. То самое имя, что давно уже стало нарицательным и знакомо всем в мире — и верующим, и атеистам. Его преступление тоже ни для кого не секрет. Тем не менее я попробую доказать его невиновность. Да-да! Я полагаю, что Иуда Искариот ни в чем не виноват, точнее, весьма возможно, что вина его приписана ему незаслуженно!

Вот послушайте, дамы и господа, что по этому поводу пишет Герман Гессе, немецкий писатель и мыслитель: "Разве предательство Иуды, искупительная жертва и гибель Спасителя не были необходимы, священны, предопределены и предречены в древнейшие времена? Разве была бы польза, крохотная польза, хоть крохотная польза, если бы изменилось бы на йоту божественное предначертание и не совершилось бы дело спасения, если бы уклонился этот самый Иуда по соображениям морали или рассудка от назначенной ему роли" — и не пошел бы на предательство, а?

Заметьте, дамы и господа: Герман Гессе ничего крамольного не утверждает. Он всего лишь размышляет, задаваясь вполне логичным вопросом. Да и не он один. Многие независимые умы не спешили верить всему, что издревле принималось как должное. А мало ли? Уж нам ли не знать, что историю пишут победители. Более того, всякая история многажды бывает переделана под прессом нынешних обстоятельств. Да и с точки зрения обыкновенной логики, не все так уж просто и ясно. А уж с философской точки зрения, сами понимаете...

ЛЮБИМЫЙ УЧЕНИК ХРИСТА?

Да! Предательство Иуды вот уже 2000 лет вызывает горячие споры о свободе человеческой воли о ее границах. О роли двенадцатого апостола и о том, почему Иисус, будучи самим Богом или Божьим сыном, почему он так… он так приблизил к себе предателя? Ведь есть же версия, по которой именно Иуда был любимым учеником Иисуса, да! И тот текст, что ныне носит название "Евангелие от Иуды", об этом и рассказывает.

Тот старинный текст представляет Иуду Искариота единственным учеником Христа, верно и глубоко понявшим происхождение учителя, которому Иисус Христос открыл все таинства Небесного Царства. Иисус, дескать, дал Иуде войти в облако славы небесной, дабы узреть свою судьбу и исполнить свое предназначение. И когда Иуда вошел в облако славы, он все понял — и отправился совершать то, что было предназначено.

Кстати, не знаю, насколько это правда. Но где-то я читал, что после публичного ознакомления с этим апокрифом, чья подлинность была доказана наукой (в смысле возраста), несколько крупных чиновников из Ватикана борются за перемену оценки в отношении к Иуде. К тому же, помимо элементарного восстановления справедливости, они преследуют и более мирскую задачу: оправдав Иуду, навеки покончить с антисемитизмом. Так как одна из причин антисемитизма — обвинение христианами евреев в том, что они являются христопродавцами.

Смерть Иуды в рок-опере "Иисус Христос Супер Звезда"

ИЗБРАННИК

Так что, может, Иуда был не предателем, а оболганным или непонятым соратниками героем? Об этом шла речь и в моих "Записках Иуды", хотя повторяю — того, найденного в Египте Евангелия, я тогда не читал. Но зато читал множество других книг. И знал, что некогда существовало тайное учение, весьма немногочисленное, где фигура Иуды и его поступок трактовались не столь однозначно. И самое интересное: по тому учению выходило, что вполне допустимо предполагать правоту тех мудрецов, которые представляют Искариота не как врага и предателя, а как избранника Иисуса Христа.

Я подумал: а что, если были смельчаки, которые сумели разглядеть в Иуде героя, совершившего тяжелейший подвиг предательства и возложившего на себя тяжесть презрения и покарания? Что, если они были правы? И все было не так, как мы привыкли думать, а с точностью до наоборот! Пути Господни неисповедимы. Новый Завет писался людьми, а людям свойственно ошибаться. К тому же в Новый Завет, как мы знаем, вошли далеко не все свидетельства и откровения. Вошедшие считаются каноническими, остальные попали в разряд апокрифов. Но отбором и избранием канонических текстов тоже занимались простые смертные, а не сам Господь или его ангелы.

Нет, ну в самом деле, дамы и господа! Вы только вдумайтесь! Что, если из всех апостолов Христос избрал именно Иуду, который был вынужден принять на себя и на память о себе всемирный позор, всеобщее поругание и всеобщее же презрение. Вот это

действительно подвиг, что не всякому под силу! Кто из вас, мои дорогие, способен ради хорошего, даже святого дела пойти на преступление, заведомо понимая, что отныне и впредь его все, включая потомков, будут презирать и ненавидеть. Подумайте! Подумайте и ответьте себе на этот нехитрый вопрос.

Лука. "Поцелуй Иуды" как квинтэссенция события

РАВНОЦЕННАЯ ЖЕРТВА

Ведь, сами знаете, если верить тому, что сказано в Библии, то предательство Иуды было предопределено и имело немаловажное место в деле искупления. Согласитесь, было крайне необходимо, чтобы в ответ на бесценную жертву Христа некий человек, представляющий всех людей во имя Него и, главное, во имя нас, возненавидевших его, совершил равноценную жертву. И может — кто знает наверняка? — этим человеком и стал мой подзащитный, который решился опуститься до предательства. Отчего же христиане клеймят позором Иуду? По сути, если трезво проанализировать произошедшее в те дни, то все апостолы предали Иисуса. Это они все, кроме Симона, который был готов с мечом в руке бороться за жизнь учителя, проявили себя не с лучшей стороны. Они бездействовали накануне, бездействовали во время ареста и ничего не сделали во время казни своего Учителя. А вот возьмем теперь для примера Петра, который трижды отрекся от Христа. Но при этом Петр заслуживает прощения, а Иуда — нет… Как будто трусость — меньшее зло, чем предательство!

"Предательство Иуды". "Что делаешь, делай скорее", — сказал Иисус

ФРЕСКА ДА ВИНЧИ

Давайте-ка попробуем отвлечься на время. Мне бы хотелось увести мою речь немного в сторону. Но не слишком далеко. Вы, наверное, знаете, есть такая притча о Леонардо да Винчи: якобы при росписи фрески "Тайная вечеря" в трапезной монастыря Леонардо приглашал множество разных людей, чтобы писать апостолов с натуры. С большинством апостолов проблем у него не было. Более того, ему посчастливилось, словно само небо помогало художнику в его работе, найти неожиданно и для образа Христа одного ну просто идеального юношу — с правильными чертами и добрым светлым взглядом, некого певчего церковного хора. Ангельское лицо было у того певчего, просто ангельское! Работа близилась к концу. Но вот беда: образ Иуды Леонардо никак не давался. Он никак не мог найти подходящего лица. Долгих семь лет искал Леонардо подходящего натурщика. Безуспешно! Во всем Милане уже не осталось трущобы, где бы не побывал мастер в тщетном поиске подходящего лица, а власти торопили с каждым днем, подгоняли художника, чтобы Леонардо закончил фреску как можно быстрее.

И вот — удача! Он наконец отыскал человека, чей вид изумительно подходил под образ Иуды — таким, каким его представлял себе художник. Грязный, оборванный человек с порочным, еще молодым, но каким-то мятым, преждевременно состарившимся лицом, на котором отпечатались все самые худшие грехи и пороки: себялюбие, гордыня, зависть, жадность, злочестие и похотливость. Когда его привели, он, только-только очнувшись от очередного пьяного беспамятства, взглянул на неоконченную фреску и неожиданно сказал: "А ведь я знаю эту картину…" — "Откуда?" — спросил Леонардо. "Дело в том, что где-то примерно семь лет тому назад один художник писал для этой картины с меня Христа".

Леонардо Да Винчи. По преданиям, Иуда так и не принял причастие, в отличие от остальных учеников

РОЗАНОВ И БОРХЕС

К чему я рассказал вам эту знаменитую притчу? Вы изумитесь, но я скажу: есть предположение, что Иуда и Иисус — это один и тот же человек... Да! А Василий Розанов, философ начала ХХ века, отстаивал теорию о том, что у Иуды была своя собственная, тайная миссия и что Иуда и есть истинный Христос, тогда как Христос — лишь отвлекающий внимание двойник. И в этом случае цена за спасение еще выше! Ведь платой становится не мучение плоти и не распятие (это еще можно вытерпеть), а муки душевные, п

роклятие и позор.

Почти о том же пишет и Борхес: "Иуда неким таинственным образом — отражение Иисуса. Отсюда 30 сребреников и поцелуй, отсюда добровольная смерть, точнее — самоубийство, чтобы еще вернее заслужить проклятие. Бог стал человеком полностью, но стал человеком вплоть до его низости, мерзости и бездны. Чтобы спасти нас, он мог бы избрать любую судьбу из тех, что плетут сложную сеть истории. Но Бог истинно велик! Он избрал самую презренную судьбу, он стал… Иудой".

Все может быть. И все быть абсолютно не так, как мы привыкли думать. Вернее, верить... Никто не запрещает нам строить свои версии. Господь наделил нас не только разумом, но и фантазией! Так давайте пользоваться дарами Господа! Первая часть моей повести заканчивалась так: "А если я ошибаюсь? Если я неправильно понял Его слова и неверно истолковал Его молчание? Ну что ж! Смерть человека ничего на земле не изменит. Смерть Бога — не причинит Богу никакого вреда".

Фильм "Иуда". Страсть к Марии Магдалине

"ЗАПИСКИ ИУДЫ ИСКАРИОТА"

"Я был в толпе и видел Учителя. То и дело падая, он нес свой крест и не глядел по сторонам. Капли крови от иголок тернового венка, смешиваясь с каплями пота, ручьем стекали по лицу. Кто-то даже, не разобравшись, проговорил у меня за спиной: "Глядите-ка, плачет кровавыми слезами!" Учитель прошел мимо, и волосы на моей голове зашевелились — его спина… Нет, не спина, а сплошное кровавое месиво. Какие-то мальчишки, прорвавшись сквозь оцепление, крича и смеясь, бросали Ему на спину приготовленные заранее горсти соли. Он запрокидывал голову, но всякий раз хрипом и стоном, а точнее сказать, хриплым стоном душил боль, не давая себе сорваться на крик. Легионеры лениво отгоняли сорванцов.

Процессия медленно двигалась дальше. Я провожал ее взглядом, не в силах ступить и шагу. Великий Боже, за что Ему такие страдания? Я посмотрел наверх… Но там все было ясно. Я был уже далеко, но отчетливо слышал и замедляющийся стук Его усталого сердца, и последние слова, обращенные к Небу: "Боже, Боже мой! Для чего Ты Меня оставил?"

...Я живу у Нимрода. Когда-то давно он обучал меня воровскому ремеслу. Теперь он стар. Живет честным трудом, потому что ослеп. Если бы Учитель его излечил, Нимрод снова бы воровал. Но Учителя больше нет. Нимрод до конца своих дней останется честным человеком и умрет в нищете.

Ничего. Скоро все утихнет. Люди забудут Учителя. Люди забудут меня. Завтра я попрошу Нимрода, пусть распустит слух о том, что я удавился. Пусть скажет, что я раскаялся в своем поступке и удавился. Люди легко в такое поверят".

Я думаю, все могло было быть и так, но как было на самом деле — знает только Господь Бог. Дальше я описываю дальнейшую жизнь Иуды. Хотя, если верить Библии, то его смерть была ранней и ужасной. По одной версии, он вскоре после своего поступка раскаялся в содеянном и повесился. А точнее — "удавился"", вот, читаем: "…бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился". По другой версии: "…и когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его". Ну что ж, если преступление Иуды имело место, то и поделом ему. Если же он, вольно или невольно, исполнял особую миссию, возложенную на него Господом — то тогда он, наверняка, вознагражден самим Богом. А человеческие проклятия его не особо беспокоят.