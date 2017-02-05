ТОП-15 самых ожидаемых фильмов 2017 года (видео)

Видео-канал "Мастерская Настроения" сделал подборку самых ожидаемых фильмов 2017 года.

"2016 год был весьма успешным и зрелищным с точки зрения кинематографа. Но если думаете, что ребята из солнечного Голливуда на этом остановились, то вы их плохо знаете. 2017 год обещает быть еще жарче, так что копите денежки на новые кинопремьеры. А мы представляем вам 15 самых ожидаемых фильмов этого года", – говорится в описании видео.