Украина попалась в ловушку российского пиара – координатор Евровидения в ФРГ

Сегодня, 10:02

Песенный конкурс был создан, чтобы сблизить народы Европы после войны, заявил Шрайбер

В Германии заявили о российской пиар-ловушке для Украины. Фото: из открытых источников
В Германии заявили о российской пиар-ловушке для Украины. Фото: из открытых источников

Трансляция российским Первым каналом конкурса Евровидение-2017 из Киева и участие в нем певицы из России Юлии Самойловой стало бы сильным сигналом того, насколько живительна основная идея песенного форума. Об этом заявил координатор Евровидения в Германии Томас Шрайбер, передает Deutsche Welle.

"Жаль, что Украина попалась в ловушку российского пиара. Жаль, что красочный мир "Евровидения", выступающего за толерантность, многообразие стилей жизни и ее радости, в этом году не увидят в России", – отметил Шрайбер.

По его словам, "Евровидение", созданное в 1956 году, через 11 лет после окончания Второй мировой войны, было призвано сблизить народы Европы на мирном песенном конкурсе.

Как сообщалось, ранее организаторы Евровидения окончательно подтвердили, что Россия не будет участвовать в конкурсе. Официальный ретранслятор конкурса на территории России – Первый канал – отверг все компромиссные предложения.

СБУ на три года запретила въезд в Украину певице Юлии Самойловой, которую Россия делегировала на Евровидение-2017 в Киеве. Это связано с тем, что Самойлова незаконно посетила Крым, нарушив закон Украины.
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