Украина создала идеальные условия для участников Евровидения – Руслана

Украинская певица, победительница "Евровидения-2004" Руслана Лыжичко собственными глазами увидела подготовку к нынешнему международному песенному конкурсу в Киеве и заявила об идеальных условиях для конкурсантов. Об этом она написала в Facebook.

"Технический уровень "Евровидения" в Украине – это однозначно уровень 2017 года. Это новое слово в производстве шоу такого уровня. Зал выглядит очень комфортно и уютно – по отношению к сцене и зрителям пространство организовано идеально. Продолжается монтаж трибун. Сцена по отношению к трибунам работает на три стороны (всего будет две сцены – сцена А для артистов и сцена B, на которой будут работать ведущие). Как победительница Евровидения-2004 певица, которая видела много продакшенов высокого уровня, хочу обратиться ко всем нынешним участникам: Украина совместно с европейскими компаниями создала вам идеальные условия для выступления", – отметила певица.

По ее словам, поражает необычайный уровень профессионализма тех, кто задействован в подготовке к "Евровидению-2017". "Увидев весь процесс подготовки изнутри, я уже без малейших сомнений с абсолютной уверенностью могу сказать: Welcome to Ukraine Again", – подытожила Руслана.

Как сообщалось, в "Евровидении-2017" примут участие 42 страны. Это количество за всю историю конкурса удалось превысить лишь дважды – в 2008 и 2011 годах.

На сегодня продано около 30 тысяч билетов, около 19 тысяч забронировано для делегаций стран-участниц конкурса и еще около 21 тысячи билетов или уже в продаже или скоро появятся.

Церемония открытия 62 песенного конкурса Евровидение состоится 7 мая.