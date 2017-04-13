Украинские музыканты сняли клип на найденный iPhone и вернули его хозяину

Владелец телефона был рад находке, но о группе "Вагоновожатые" ничего не слышал

Киевские электронщики "Вагоновожатые" сняли новый клип на песню Эффект лестницы на найденный iPhone, а затем вернули его хозяину, – передает НВ.

По словам вокалиста Антона Слепакова, все исходники остались на смартфоне и его владелец может перемонтировать клип, как хочет.

Эффект лестницы – это французское выражение, которое описывает ощущение, когда находишь удачную фразу после спора, уже спускаясь вниз по лестнице.

По сюжету, девушка выгуливая своего пса, находит телефон и начинает на него снимать себя и все, что вокруг. В конце клипа на зданиях появляются буквы ПОХ – неформальное название жилого массива возле станций метро Позняки, Осокорки, Харьковская.

Владелец телефона был очень рад, что ему вернули пропажу, но о группе "Вагоновожатые" он ничего не слышал.