Умер известный американский писатель Джон Берджер
В 1972 году он опубликовал свой второй роман "Джи", за который получил Букеровскую премию
Английский писатель, критик и художник Джон Берджер умер на 91-м году жизни. Об этом сообщила британская газета The Guardian.
По данным издания, данных о причине и месте кончины писателя пока н
Listener, grinder of lenses, poet, painter, seer. My Guide. Philosopher. Friend. John Berger left us this morning. Now you are everywhere.— Simon McBurney (@SimonMcBurney) 2 января 2017 г.
Берджер много лет жил на уединенной ферме во французских Альпах, однако последние годы оставался в городке Антони возле Парижа, пишет издание.
Джон Берджер родился 5 ноября 1926 года в Лондоне. Сначала он был художником, в 1940-х годах его картины выставлялись в ряде лондонских галерей.
Затем Берджер стал преподавать живопись и писать критические статьи, которые публиковались в журнале New Statesmen.
Впоследствии он приобрел известность как литературный автор. В 1958 году был издан его первый роман "Художник нашего времени". В 1972 году за другой роман — "Джи" — Берджер получил Букеровскую премию. В том же году на телеканале BBC вышел четырехсерийный фильм "Искусство видеть" по сценарию Берджера, где подвергалось критике традиционное восприятие классического искусства.
Вы сейчас просматриваете новость "Умер известный американский писатель Джон Берджер". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии