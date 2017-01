Умер известный американский писатель Джон Берджер

Английский писатель, критик и художник Джон Берджер умер на 91-м году жизни. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

По данным издания, данных о причине и месте кончины писателя пока н

Listener, grinder of lenses, poet, painter, seer. My Guide. Philosopher. Friend. John Berger left us this morning. Now you are everywhere.