Умер известный американский писатель Джон Берджер

В 1972 году он опубликовал свой второй роман "Джи", за который получил Букеровскую премию

Английский писатель, критик и художник Джон Берджер умер на 91-м году жизни. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

По данным издания, данных о причине и месте кончины писателя пока н

Listener, grinder of lenses, poet, painter, seer. My Guide. Philosopher. Friend. John Berger left us this morning. Now you are everywhere. — Simon McBurney (@SimonMcBurney) 2 января 2017 г.

Берджер много лет жил на уединенной ферме во французских Альпах, однако последние годы оставался в городке Антони возле Парижа, пишет издание.

Джон Берджер родился 5 ноября 1926 года в Лондоне. Сначала он был художником, в 1940-х годах его картины выставлялись в ряде лондонских галерей.

Затем Берджер стал преподавать живопись и писать критические статьи, которые публиковались в журнале New Statesmen.

Впоследствии он приобрел известность как литературный автор. В 1958 году был издан его первый роман "Художник нашего времени". В 1972 году за другой роман — "Джи" — Берджер получил Букеровскую премию. В том же году на телеканале BBC вышел четырехсерийный фильм "Искусство видеть" по сценарию Берджера, где подвергалось критике традиционное восприятие классического искусства.