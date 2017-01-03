Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости шоу бизнеса
Умер известный американский писатель Джон Берджер http://www.segodnya.ua/img/article/7852/57_main.1483427999.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/57_tn.1483427999.jpg Шоу-бизнес В 1972 году он опубликовал свой второй роман "Джи", за который получил Букеровскую премию

Умер известный американский писатель Джон Берджер

Сегодня, 09:16

В 1972 году он опубликовал свой второй роман "Джи", за который получил Букеровскую премию

Писателю было 90 лет. Фото: instagram.com/misselven
Писателю было 90 лет. Фото: instagram.com/misselven

Английский писатель, критик и художник Джон Берджер умер на 91-м году жизни. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

По данным издания, данных о причине и месте кончины писателя пока н

Берджер много лет жил на уединенной ферме во французских Альпах, однако последние годы оставался в городке Антони возле Парижа, пишет издание.

Джон Берджер родился 5 ноября 1926 года в Лондоне. Сначала он был художником, в 1940-х годах его картины выставлялись в ряде лондонских галерей.

Затем Берджер стал преподавать живопись и писать критические статьи, которые публиковались в журнале New Statesmen.

Впоследствии он приобрел известность как литературный автор. В 1958 году был издан его первый роман "Художник нашего времени". В 1972 году за другой роман — "Джи" — Берджер получил Букеровскую премию. В том же году на телеканале BBC вышел четырехсерийный фильм "Искусство видеть" по сценарию Берджера, где подвергалось критике традиционное восприятие классического искусства.
смерть, умер, картины, фильм, писатель, художник, английский, twitter, критик, The Guardian

Вы сейчас просматриваете новость "Умер известный американский писатель Джон Берджер". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Валерия Заклунная много болела, часто обращалась к врачам, но при этом продолжала выходить на сцену театра

Потери 2016 года: звезды, которые ушли из жизни

31 Декабря 2016, 13:13

Певец Дэвид Боуи 18 месяцев боролся с раком, а Владимир Зельдин умер в больнице на 102-м году жизни

Звезды

Тайрус рисовал Бэмби для Disney. Кадр из видео

Умер создатель олененка Бэмби Тайрус Вонг в возрасте 106 лет

31 Декабря 2016, 10:39

Вонг пришел в студию Диснея в далеком 1938 году, где работал над эскизами Микки Мауса

Мир

В Италии скончался создатель киндер-сюрприза. Фото: из открытых источников

В Италии скончался создатель киндер-сюрприза

30 Декабря 2016, 17:10

Уильям Салис умер в возрасте 83 лет после перенесенного инсульта

Звезды

Майкл и Джон дружили. Фото: AFP

Элтон Джон прослезился во время посвящения Джорджу Майклу

29 Декабря 2016, 16:39

Певца успокоил один из музыкантов, затем концерт был продолжен

Звезды

Джордж Майкл контролировал всю свою продукцию. Фото: AFP

Джордж Майкл оставил неизданных материалов на три альбома - СМИ

29 Декабря 2016, 13:09

Фанаты могут никогда их и не услышать, ведь хранятся они в личной коллекции артиста

Звезды

К дому певца в Лондоне несут цветы. Фото: AFP

Как выглядит дом, где умер Джордж Майкл

28 Декабря 2016, 18:09

Музыкант любил свой дом и называл его "это мой дорогой, прекрасный дом"

Мир

Ричард Адамс, фото Morning-news.ru

Ушел из жизни английский писатель Ричард Адамс

28 Декабря 2016, 12:10

Автор детского бестселлера "Обитатели холмов" умер в возрасте 96 лет

Звезды

Кэрри Фишер. Фото: AFP

Названа причина смерти Кэрри Фишер

28 Декабря 2016, 10:30

Актриса была подключена к аппарату искусственного жизнеобеспечения

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.