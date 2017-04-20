Умер один из руководителей украинского телеканала

Сегодня, 02:16

Сергей Назаров умер от инсульта

Владимир Бородянский/Facebook
Владимир Бородянский/Facebook

В среду, 19 апреля, скончался заместитель председателя правления и программный директор телеканала СТБ Сергей Назаров. Причина смерти – инсульт.

Об этом в Facebook написал гендиректор СТБ Владимир Бородянский.

"Сергей видел то, что не видели другие люди, мыслил настолько неординарно, что нам удалось построить удивительный телеканал, непохожий ни на один другой. Сергей делал все на 200%, а потом еще на 100%", – говорится в сообщении.

"Назаров – гениальный человек. Сегодня Сергей умер от инсульта", – добавил Бородянский.
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"Сегодня"

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