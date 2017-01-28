Ушла из жизни французская актриса Эммануэль Рива

Сегодня, 14:45

Артистка долгое время боролась с раковым заболеванием, но в конце концов проиграла эту битву

Эммануэль Рива. Фото: AFP
Эммануэль Рива. Фото: AFP

Французская актриса театра и кино Полетт Жермена Рива, известная как Эммануэль Рива, скончалась в пятницу в возрасте 89 лет, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на Le Monde.

По информации издания, Рива долгое время боролась с раковым заболеванием. Ее близкие утверждают, что актриса "до конца хотела жить и работать", поэтому старалась держать болезнь в секрете.

Отметим, Рива стала одной из самых возрастных номинанток на премию "Оскар" в категории "лучшая женская роль" за фильм Михаэля Ханеке "Любовь" в 2013 году. За эту картину она получила престижную французскую премию "Сезар".

В числе актерских работ Рива — роли в фильмах "Хиросима, любовь моя", "Три цвета: Синий", "Леон Морен, священник", "Тереза Декейру".

Эммануэль Рива родилась 24 февраля 1927 года на северо-востоке Франции. В 1953 году она поступила в Национальную Консерваторию драматического искусства и переехала в Париж. С конца 1950-х годов Рива начала играть в театре и кино. Она приобрела известность после выхода на экраны фильма "Хиросима, моя любовь" (Hiroshima mon amour, 1959).

Ранее также сообщалось, что скончалась голливудская актриса Барбара Хейл. Из жизни также ушел британский актер Джон Херт, сыгравший одну из ролей в Гарри Поттере.
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