В Голливуде назовут номинантов кинопремии "Оскар"

Киноакадемия США во вторник представит названия картин и имена актеров, режиссеров, сценаристов и других создателей кино, которые будут бороться за одну из самых престижных в киномире наград "Оскар".

Очередная, 89-я церемония вручения награды состоится 26 февраля в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Ее ведущим впервые станет ведущий вечернего шоу на ABC комик Джимми Киммел. Ранее он пообещал киноакадемикам розыгрыши и "ужасный и сладостный реванш".

Традиционно объявление номинантов происходит, когда в Калифорнии лишь восходит солнце, исторически это делалось для того, чтобы новости "Оскара" успели попасть на первые полосы утренних газет. В современном мире, где новостной цикл перестал замирать на ночь, а новости люди узнают не из газет, а из Twitter, столь ранний созыв жителей Голливуда на пресс-конференцию многие считают рудиментом.

До сих пор имена номинантов объявляли на специальной пресс-конференции, которую транслировали по ТВ, но на этот раз академия решила изменить порядок: объявление номинантов будет транслироваться на ее сайте. Для объявления "нового класса номинантов" были приглашены актрисы Бри Ларсон, Дженнифер Хадсон, оператор Эмануэль Любецки, режиссер и сценарист Джейсон Райтман, японский актер Кен Ватанабэ, помогать им будет президент киноакадемии Шерил Бун Айзекс.



