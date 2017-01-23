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В Голливуде назовут номинантов кинопремии "Оскар" http://www.segodnya.ua/img/article/7910/75_main.1485208405.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/75_tn.1485208405.jpg Шоу-бизнес Традиционно объявление номинантов происходит, когда в Калифорнии лишь восходит солнце

В Голливуде назовут номинантов кинопремии "Оскар"

Вчера, 23:53

Традиционно объявление номинантов происходит, когда в Калифорнии лишь восходит солнце

В Голливуде назовут номинантов кинопремии &quot;Оскар&quot;, фото indianexpress.com
В Голливуде назовут номинантов кинопремии "Оскар", фото indianexpress.com

Киноакадемия США во вторник представит названия картин и имена актеров, режиссеров, сценаристов и других создателей кино, которые будут бороться за одну из самых престижных в киномире наград "Оскар". 

Очередная, 89-я церемония вручения награды состоится 26 февраля в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Ее ведущим впервые станет ведущий вечернего шоу на ABC комик Джимми Киммел. Ранее он пообещал киноакадемикам розыгрыши и "ужасный и сладостный реванш".

Традиционно объявление номинантов происходит, когда в Калифорнии лишь восходит солнце, исторически это делалось для того, чтобы новости "Оскара" успели попасть на первые полосы утренних газет. В современном мире, где новостной цикл перестал замирать на ночь, а новости люди узнают не из газет, а из Twitter, столь ранний созыв жителей Голливуда на пресс-конференцию многие считают рудиментом.

До сих пор имена номинантов объявляли на специальной пресс-конференции, которую транслировали по ТВ, но на этот раз академия решила изменить порядок: объявление номинантов будет транслироваться на ее сайте. Для объявления "нового класса номинантов" были приглашены актрисы Бри Ларсон, Дженнифер Хадсон, оператор Эмануэль Любецки, режиссер и сценарист Джейсон Райтман, японский актер Кен Ватанабэ, помогать им будет президент киноакадемии Шерил Бун Айзекс.
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Источник:

РИА Новости

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