ФОТОФАКТ. В России выбрали главную красотку страны
Титул завоевала "Мисс Россия — 2017" 21-летняя Полина Попова
Титул "мисс Россия — 2017" получила 21-летняя Полина Попова. Фото: izvestia.ru, instagram.com/miss_polina_popova
Титул "мисс Россия — 2017" получила 21-летняя Полина Попова. Фото: izvestia.ru, instagram.com/miss_polina_popova
Титул "мисс Россия — 2017" получила 21-летняя Полина Попова. Фото: izvestia.ru, instagram.com/miss_polina_popova
Титул "мисс Россия — 2017" получила 21-летняя Полина Попова. Фото: izvestia.ru, instagram.com/miss_polina_popova
Титул "мисс Россия — 2017" получила 21-летняя Полина Попова. Фото: izvestia.ru, instagram.com/miss_polina_popova
Титул "мисс Россия — 2017" получила 21-летняя Полина Попова. Фото: izvestia.ru, instagram.com/miss_polina_popova
Титул "мисс Россия — 2017" получила 21-летняя Полина Попова. Фото: izvestia.ru, instagram.com/miss_polina_popova
Титул "мисс Россия — 2017" получила 21-летняя Полина Попова. Фото: izvestia.ru, instagram.com/miss_polina_popova
Титул "мисс Россия — 2017" получила 21-летняя Полина Попова. Фото: izvestia.ru, instagram.com/miss_polina_popova
Титул "мисс Россия — 2017" получила 21-летняя Полина Попова. Фото: izvestia.ru, instagram.com/miss_polina_popova
В РФ выбрали победительницу конкурса "Мисс Россия — 2017". Как передает "Лайф", титул завоевала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области. Финал конкурса состоялся на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village.
"Мисс Россия — 2016" Яна Добровольская вручила Полине Поповой корону из белого золота с бриллиантами и жемчугом стоимостью более 1 млн долларов. Девушка также получила возможность представлять Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
Первой "Вице-мисс Россия — 2017" стала Ксения Александрова из Москвы, титул Второй "Вице-мисс Россия — 2017" получила Альбина Ахтямова из Республики Башкортостан.
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