ФОТОФАКТ. В России выбрали главную красотку страны

В РФ выбрали победительницу конкурса "Мисс Россия — 2017". Как передает "Лайф", титул завоевала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области. Финал конкурса состоялся на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village.

"Мисс Россия — 2016" Яна Добровольская вручила Полине Поповой корону из белого золота с бриллиантами и жемчугом стоимостью более 1 млн долларов. Девушка также получила возможность представлять Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Публикация от Polina Popova (@miss_polina_popova) Апр 14 2017 в 11:48 PDT

Первой "Вице-мисс Россия — 2017" стала Ксения Александрова из Москвы, титул Второй "Вице-мисс Россия — 2017" получила Альбина Ахтямова из Республики Башкортостан.