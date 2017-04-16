ФОТОФАКТ. В России выбрали главную красотку страны

Сегодня, 04:47

Титул завоевала "Мисс Россия — 2017" 21-летняя Полина Попова


Титул "мисс Россия — 2017" получила 21-летняя Полина Попова. Фото: izvestia.ru, instagram.com/miss_polina_popova

Титул "мисс Россия — 2017" получила 21-летняя Полина Попова. Фото: izvestia.ru, instagram.com/miss_polina_popova

Титул "мисс Россия — 2017" получила 21-летняя Полина Попова. Фото: izvestia.ru, instagram.com/miss_polina_popova

Титул "мисс Россия — 2017" получила 21-летняя Полина Попова. Фото: izvestia.ru, instagram.com/miss_polina_popova

Титул "мисс Россия — 2017" получила 21-летняя Полина Попова. Фото: izvestia.ru, instagram.com/miss_polina_popova

Титул "мисс Россия — 2017" получила 21-летняя Полина Попова. Фото: izvestia.ru, instagram.com/miss_polina_popova

Титул "мисс Россия — 2017" получила 21-летняя Полина Попова. Фото: izvestia.ru, instagram.com/miss_polina_popova

Титул "мисс Россия — 2017" получила 21-летняя Полина Попова. Фото: izvestia.ru, instagram.com/miss_polina_popova

Титул "мисс Россия — 2017" получила 21-летняя Полина Попова. Фото: izvestia.ru, instagram.com/miss_polina_popova

Титул "мисс Россия — 2017" получила 21-летняя Полина Попова. Фото: izvestia.ru, instagram.com/miss_polina_popova

В РФ выбрали победительницу конкурса "Мисс Россия — 2017". Как передает "Лайф", титул завоевала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области. Финал конкурса состоялся на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village.

"Мисс Россия — 2016" Яна Добровольская вручила Полине Поповой корону из белого золота с бриллиантами и жемчугом стоимостью более 1 млн долларов. Девушка также получила возможность представлять Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Первой "Вице-мисс Россия — 2017" стала Ксения Александрова из Москвы, титул Второй "Вице-мисс Россия — 2017" получила Альбина Ахтямова из Республики Башкортостан.
конкурс красоты, мисс россия

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