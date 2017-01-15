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В Сети появился новый тизер "Твин Пикса" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7883/13_main.1484435720.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/13_tn.1484435720.jpg Шоу-бизнес В коротком ролике Кайл Маклахлен предстает в роли главного героя — агента ФБР Дейла Купера

В Сети появился новый тизер "Твин Пикса" (видео)

Сегодня, 05:00

В коротком ролике Кайл Маклахлен предстает в роли главного героя — агента ФБР Дейла Купера


Телеканал Showtime представил очередной тизер третьего сезона сериала "Твин Пикс". В коротком ролике Кайл Маклахлен предстает в роли главного героя — агента ФБР Дейла Купера, – пишет Meduza.

Новый тизер, как и два предыдущих, заканчивается кадром с табличкой "Добро пожаловать в Твин Пикс".

В предыдущем ролике режиссер и сценарист сериала Дэвид Линч ел пончик в роли своего персонажа, агента ФБР Гордона Коула. Showtime также выложил ролик, в котором композитор Анджело Бадаламенти исполняет заглавную тему сериала.

Премьера третьего сезона "Твин Пикса" состоится 21 мая 2017 года, в нем будет 18 серий.
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