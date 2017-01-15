В Сети появился новый тизер "Твин Пикса" (видео)

Телеканал Showtime представил очередной тизер третьего сезона сериала "Твин Пикс". В коротком ролике Кайл Маклахлен предстает в роли главного героя — агента ФБР Дейла Купера, – пишет Meduza.

Новый тизер, как и два предыдущих, заканчивается кадром с табличкой "Добро пожаловать в Твин Пикс".

В предыдущем ролике режиссер и сценарист сериала Дэвид Линч ел пончик в роли своего персонажа, агента ФБР Гордона Коула. Showtime также выложил ролик, в котором композитор Анджело Бадаламенти исполняет заглавную тему сериала.



Премьера третьего сезона "Твин Пикса" состоится 21 мая 2017 года, в нем будет 18 серий.